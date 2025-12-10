ＪＣＢ・ＪＡＬ・ＪＴＢの３社はこのほど、学生の創造力を起点に「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」を募集する共同企画「ハワイアイデアコンテスト」の最終審査会を都内で開催した。

最終審査会では、全国から選ばれた学生６チームが「ハワイをもっと身近に感じてもらうための旅」というテーマで公開プレゼンテーションを実施。現地での文化体験や社会課題を絡めた企画も出るなど、学生ならではの柔軟な着眼点が光る提案も多く、審査員からは驚きと感嘆の声が上がった。最終審査には謎解きクリエイターの松丸亮吾、モデルのなごみも参加。松丸は「１０００以上の応募から残った自分たちのアイデアがいかに素晴らしいか自覚して、胸を張ってほしい」と絶賛し、なごみも「若い世代の方々が感性で生み出すハワイの魅力は本当に幅広いなと感じました」と笑顔でコメントした。

審査会の後半には、特別企画として２人が学生に負けじとハワイ旅のアイデアをプレゼン。松丸は謎解きをしながら観光スポットを巡る「ハワイに埋めた埋蔵金を探せ！謎解き宝探しツアー」を提案し、なごみは食でハワイの文化と人の温かさを感じる旅として「Ｈａｗａｉｉ Ｆｏｏｄ Ｔｒｉｐ」〜“おいしい”で笑顔になる旅〜を紹介した。ゲストからのプレゼンに、会場は大いに盛り上がった。

優勝に輝いたのは、ハワイの文化や自然を若者のライフスタイルと掛け合わせ、思わず行きたくなる新しい旅の形を提案した「Ｔｅａｍ Ｃａｍｐｕｓ Ｍｉｌｅ」。賞金１００万円とハワイ旅行を獲得し、主催３社とともにハワイツアーを企画する権利も贈られた。今回の結果を受け３社は、優勝チームとの共同企画を通じて若い世代がもっと身近にハワイを感じられるプロジェクトの展開を予定している。