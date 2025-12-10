DeNAのともに育成選手、清水麻成投手（20）と金渕光希投手（19）が10日、初参加していた台湾「2025アジア・ウインター・ベースボール・リーグ（11月15〜12月7日）」での日程を終え2軍練習施設「DOCK」で練習を行った。

将来の飛躍が期待される左右両腕。育成2年目を終えた右腕清水は、現地で5試合に登板し1先発、1勝1敗、防御率4・35。「いい経験になりました。最速で150キロが出たんです。直球を力強く投げることができて、そこはちょっと自信になりました」と笑顔を見せた。

同1年目を終えた左腕金渕は3試合3先発で1勝1敗、防御率6・75。「台湾の選手もレベルが高くて…。僕は変化球が全体的に操れるようになった。球速は147出たんですが、アベレージがまだ低いので、そこを上げていきたいと思いました」と振り返った。

また帰国した同日（8日）の夜、出身地の青森県八戸市で震度6強を観測する地震が発生した。自身はすでに休んでいたが連絡が入り状況を把握。「すぐに親に電話をして、家族は全員無事でした」と報告した。