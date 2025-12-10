µÁÊì¤Ï»°ÅÄ´²»Ò¡¡¸µÇµÌÚºä¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡¢Íü±à¤Î¤·¤¤¿¤ê¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤Þ¤«¤éÀä»¿¤ªÊÙ¶¯Ãæ¡×¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿ÈÆ±»Î
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¡¢»ÍÂåÌÜÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó¤·¤¿Ç½Ûê°¦Ì¤¤¬£¹Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£µÁÊì¤È¤Ê¤ë»°ÅÄ´²»Ò¤«¤éÍü±à¤Î¤·¤¤¿¤ê¤ò¡ÖÀä»¿ÊÙ¶¯Ãæ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½£Ó£Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢²ÎÉñ´ì¡¢ÁêËÐ¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¹ç¤·¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î²È¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ç½Ûê¤â¡££±£±·î¤Ë¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÍü±à¤ÏÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ç½Ûê¤Ï¡Öº£¡¢Àä»¿¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÊÙ¶¯Ãæ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ªµÁÊì¤µ¤Þ¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡¢ÂçÊÑ¤µ¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¶¶Ç·½õ¤ÎÊì¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤Ï¡Ö¸µ¡¹¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢Íü±à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¶ìÏ«¤Ï°ìÈÖ¡Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¡¢»°ÅÄ¤ò¿®Íê¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¶µ¤¨¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ç½Ûê¤Ï¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î»ÅÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½êºî°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÃåÊª¤â´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÏÂÉþ¤â¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡ÊÃåÊª¤ò¡ËÃå¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÔ°Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¡£Í§¿Í¤¬Íü±à¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È°ìÈÖºÇ½é¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£