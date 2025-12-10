元兵庫県明石市長で参院議員の泉房穂氏が10日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）に出演。自身の名前について語った。

オープニングで、明治安田生命の調査による「2025年生まれの人気の名前」についてトーク。パーソナリティーのフリーアナ垣花正から「泉さん、『房穂』だけ見たら女の子みたい」と名前の印象を伝えられると、「よく子供の頃間違えられたりしました」と回想。「学生時代班分けがあって、名前だけで班分けするような時に女性に割り振られて。グループ分けして、誰やろ？と思った時に房穂ですって言ったら、『これ！？』みたいな。ビックリする」と周囲のリアクションに苦笑した。

また垣花から「房穂の命名の理由は何なんですか？」と聞かれると、泉氏は「泉の水で稲の穂がふさふさするようにって思いで付けて、親が」と説明。続けて「漁師なんですけどね。漁師なのに農業のような名前で」と笑わせた。

また「親の思いとしては『実るほどこうべを垂れる稲穂かな』」と両親の気持ちを代弁すると、自身については「垂れる方向が違う。ふんぞり返ってしまった」と大笑いだった。