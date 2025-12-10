彼氏とテーマパークデートをするのは、女子の憧れですよね。ただ彼氏の嫌な部分が目立つと、気持ちが冷めてしまうことがあるようで……？ 今回は、文句しか言わない彼氏をテーマパーク内でフッた最強マインド女子の話をご紹介いたします。

テーマパーク内で別れを告げた

「彼氏は人混みや行列が苦手な人なのですが、付き合った記念ということでテーマパークに行くことになりました。さすがに彼氏も記念日のデートなら、多少の人混みや行列も我慢してくれるだろうと思ったけど考えが甘かったですね。

パークに入った途端『人多すぎて萎える』とネガティブなことを言ったり、待ち時間にイライラし始めて『限界だからベンチで待ってるわ』と言って、私一人残して行ってしまったりと自己中すぎて……。泣きそうになったけど、せっかく遊びに来たんだから楽しもう精神に切り替えて、一人でアトラクションに乗ったら超楽しかったです……！ むしろ一人のほうが彼氏の機嫌取りをしなくて済むから、楽しめるんじゃないかと思って、それからはおひとり様で遊び尽くしました。

彼氏はどうしたかって？ 途中で『一緒にいても楽しくないので別れよう』とメッセージを送って、テーマパーク内で別れを告げましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ テーマパークは人の多さに疲れてしまいますが、そういう場所だと割り切って非日常を楽しむのが正しい遊び方ですよね。一人でも楽しめるとわかれば、文句しか言わない彼氏は必要ないかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。