ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の最終回放送後、ドラマ公式とキャストがInstagramを続々と更新した。

参考：『あんたが』“勝男”竹内涼真×“鮎美”夏帆が手放したもの 2人の決断に納得のラストに

公式では、鮎美役の夏帆と勝男役の竹内涼真がベンチに並んで座る2ショットを投稿。「みなさまの応援のおかげで鮎美、勝男は成長できました！」と感謝を綴り、2人は穏やかな笑みを向けている。

さらに竹内は、劇中の舞台となった高円寺の街を歩く勝男の姿を公開。「みんなありがとう♡ BY勝男」と短いメッセージを添えた。

一方、椿を演じた中条あやみは「椿と出会えて楽しかったわ ありがとう」と投稿。役柄とはまた違うチャーミングな表情が収められている。

また、白崎を演じた前原瑞樹も大きな花束を手に「本当に本当にありがとうございました！」と投稿。現場での温かな空気や、作品への深い愛着があふれる言葉が添えられ、「奇跡のような作品でした」と振り返っている。

最終回では、鮎美と勝男が再び恋人に戻るのではなく、“それでも相手を大切に思いながら別々の未来を選ぶ”という静かな結末が描かれた。（文＝リアルサウンド編集部）