カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋2026」の入場事前登録が、12月10日（水）にスタートした。イベントの会期は2026年2月26日（木）から3月1日（日）。会場はパシフィコ横浜で、入場無料となっている。

CP＋2026のテーマは「Make your world pop. もっと、盛れる。毎日も、特別な日も。」。過去最多となる148の企業・団体が出展を予定しており、カメラ・写真用品に限らず、動画、編集ソフト、ドローンなど「撮る」「見る」「つながる」を幅広くカバーするという。

会期中はトークイベント、写真展、ワークショップなど例年と同様に多数の企画を用意。定番となったプラレール巨大ジオラマはさらにパワーアップするほか、新たに「ぬい活」コーナーを設けるなど、プロからアマチュア、ファミリー層などに向けても楽しめる仕掛けを準備するとしている。

また今年から追加した新たな施策として、初日午前中のプレスタイムに一足早く入場できる有料チケット「クイックパス」を枚数限定で販売する。販売開始は12月22日（月）。

このほか来場者の利便性向上のため、スマ－トフォンなどによるQRコード提示での入場を可能にするという。従来の入場証をプリントして持参する方法も、引き続き利用可能とする。

CP＋は今回もパシフィコ横浜でのリアル開催と、オンライン開催によるハイブリッド形式で実施。オンラインイベントは登録不要で、実施プログラムについては1月中旬に公開予定としている。

CP+2026開催情報

名称

CP+（シーピープラス）2026



開催日時

2026年2月26日（木）～3月1日（日）10時00分～18時00分

※最終日のみ17時00分まで

※2月26日（木）10時00分～12時00分はVIP・プレス・クイックパスの入場時間



会場

パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）／オンライン