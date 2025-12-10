「和風ビッグロール白菜」


旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

ボリューム満点！


■和風ビッグロール白菜

◆材料（2人分）

白菜　大4枚

しめじ　1パック（約100g）

たね

・とりひき肉　100g

・絹ごし豆腐　1/3丁

・玉ねぎのみじん切り　1/2個分

・小麦粉　大さじ1

・塩　小さじ1/4

煮汁

・だし汁　1と1/2カップ

・酒　大さじ1

・塩　小さじ1/2弱

・しょうゆ　少々

◆作り方

1　白菜は葉と軸を交互にして重ねてラップに包み、電子レンジ（600W）で約2分加熱する。そのまま約1分蒸らし、上下を返してさらに約2分加熱する。粗熱がとれたらラップをはずす。しめじは大きくほぐす。

※電子レンジの加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

2　ボウルにたねの材料を入れて練り混ぜ、4等分にする。

3　白菜1枚を縦半分に切り、切り口を外側にしてすき間ができない程度にずらして重ねる。2の1/4量を手前にのせ（画像a）、くるくると巻く。同様にあと3個作る。

白菜の葉を広げ、手前に豆腐入りのたねをのせて巻く


【POINT】

レンジ加熱した白菜の葉を広げ、手前に豆腐入りのたねをのせて巻き、ボリューム感と食べごたえを出して。

4　巻き終わりを下にして鍋に並べ入れ、しめじと煮汁の材料を加えて中火にかける。煮立ったらふたをし、約15分煮る。

5　器に盛り、好みでゆずの皮のせん切りを散らしても。

［1人分 183kcal　塩分1人分 2.3g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』