旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■和風ビッグロール白菜
■ボリューム満点！巻き終わりは閉じるだけでOK
◆材料（2人分）
白菜 大4枚
しめじ 1パック（約100g）
たね
・とりひき肉 100g
・絹ごし豆腐 1/3丁
・玉ねぎのみじん切り 1/2個分
・小麦粉 大さじ1
・塩 小さじ1/4
煮汁
・だし汁 1と1/2カップ
・酒 大さじ1
・塩 小さじ1/2弱
・しょうゆ 少々
◆作り方
1 白菜は葉と軸を交互にして重ねてラップに包み、電子レンジ（600W）で約2分加熱する。そのまま約1分蒸らし、上下を返してさらに約2分加熱する。粗熱がとれたらラップをはずす。しめじは大きくほぐす。
※電子レンジの加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
2 ボウルにたねの材料を入れて練り混ぜ、4等分にする。
3 白菜1枚を縦半分に切り、切り口を外側にしてすき間ができない程度にずらして重ねる。2の1/4量を手前にのせ（画像a）、くるくると巻く。同様にあと3個作る。
【POINT】
レンジ加熱した白菜の葉を広げ、手前に豆腐入りのたねをのせて巻き、ボリューム感と食べごたえを出して。
4 巻き終わりを下にして鍋に並べ入れ、しめじと煮汁の材料を加えて中火にかける。煮立ったらふたをし、約15分煮る。
5 器に盛り、好みでゆずの皮のせん切りを散らしても。
［1人分 183kcal 塩分1人分 2.3g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』