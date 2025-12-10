Snow Manが、雑誌『anan』55周年記念企画「わたしとanan」に登場。パンダの着ぐるみに身を包み、9人でインタビューに応じる姿が話題になっている。

■パンダ姿で楽しそうに話すSnow Man

公式YouTubeで公開された動画では、（上段左から）深澤辰哉・向井康二・宮舘涼太・佐久間大介・阿部亮平、（下段左から）渡辺翔太・目黒蓮・ラウール・岩本照が勢ぞろい。ふわもこパンダの着ぐるみでぎゅっと身を寄せ合って座っている。

「初めてのananの撮影のこと覚えてる？」という質問に、ラウールは「覚えてない」とおとぼけ回答。すかさずツッコまれるやりとりもSnow Manらしい空気感だ。

佐久間は「前後差がある感じで上から撮ってもらって。阿部ちゃんが“ananの文字にどう被るか”でめちゃめちゃ動かされてた」と裏話を披露。

目黒は「嬉しくて自分で買ったのを覚えてます」、深澤は「本屋さん行くじゃないですか。ありがたいことにどこ行ってもまじでなかった」と語り、それぞれが当時の思い出を振り返った。

さらに「ananの撮影で印象に残っている出来事」「ananで今後やりたいこと」など、撮影の裏側や願望もトーク。最後は全員で手を振って締めくくった。

SNSでは「かわいすぎる」「かわいい×かっこいいがすぎてる」「さっくんから出てくるあべちゃんエピソード好き」「あべさくの身長差がたまらん」「今をときめくスーパーアイドルは何着ても似合う」「動くスノパンダもかわいい」など、コメントが殺到している。

