嵐の公式Instagramが“ThrowBack ARASHI”として、「ハダシの未来／言葉より大切なもの」（2003年9月3日発売）のジャケット写真を公開。メンバー5人のフレッシュな表情と、勢いのあるヘアスタイルが話題を呼んでいる。

■2000年代らしい“長め＆束感”が印象的な嵐のヘアスタイル

通常盤（1枚目）は、ポップな装飾の中に5人が躍動的に配置された、エネルギッシュなビジュアル。

松本潤は艶やかな黒髪をハーフアップにまとめ、鋭い視線を送るクールな表情。二宮和也はトップ短め・前髪眉上のウルフヘアで、伏し目がちな眼差しがアンニュイさを引き立てる。櫻井翔は前髪を軽く流した柔らかなヘアで、挑戦的な視線とサムズアップのポーズが強い存在感を放つ。

相葉雅紀は前髪と襟足を長めに残したスタイルで、肩の力が抜けたポーズがナチュラルな魅力を際立たせている。大野智はすっきりとしたショートヘアで、まっすぐな目線が静かな迫力を生み出す。

星やイラストが散りばめられたコミック風のデザインも重なり、2000年代J-POPらしい遊び心とスピード感があふれる1枚に仕上がっている。

■5人が手を伸ばすようなダイナミックな構図も

初回限定盤（2枚目）は、赤を背景にした大胆なデザイン。ドリンクボトルを思わせるくびれたシェイプの中に5人の写真がコラージュされており、5人が手を伸ばすようなダイナミックな構図が特徴だ。

「言葉より大切なもの」は、二宮和也主演ドラマ『Stand Up!!』の主題歌として親しまれたナンバー。ジャケットビジュアルとともに、当時の記憶が蘇る投稿となった。

SNSでは「嵐5人ビジュ最高」「嵐って最強だね」「めっちゃイケメン！」「翔さん男前」「神ジャケット」「カッコよすぎ」「この頃の髪型好き」など、多くの声が寄せられている。

