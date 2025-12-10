10日13時現在の日経平均株価は前日比150.37円（-0.30％）安の5万504.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は954、値下がりは578、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は90.92円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が49.14円、ＳＢＧ <9984>が32.09円、ソニーＧ <6758>が18.89円、コナミＧ <9766>が16.04円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を51.34円押し上げている。次いでアステラス <4503>が11.62円、ホンダ <7267>が9.93円、デンソー <6902>が8.69円、トヨタ <7203>が8.19円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、証券・商品、輸送用機器、不動産と続く。値下がり上位にはその他製品、機械、電気機器が並んでいる。



※13時0分10秒時点



株探ニュース

