2025年12月9日、韓国メディア・ソウル経済は「サウジアラビアの首都リヤドにK-カルチャーを広める目的で設立された『コリアビレッジ』が予想外の論争に直面している」と伝えた。

関連業界によると、リヤドの商業地区に今年10月、「コリアビレッジ」がオープンした。同地で開催される世界最大規模のエンターテインメントの祭典「リヤド・シーズン」のイベントの一環として、サウジの政府系ファンド（PIF）傘下のエンターテイメント企業Selaと韓国のHWADOコンサルティングが共同で進めたプロジェクトで、K-POP、K-Food、K-ビューティー、韓服（韓国の伝統衣装）体験、らでん漆器などの伝統工芸まで網羅する複合文化プラットフォームとして設計された。韓国ブランドのMENA（中東・北アフリカ）進出の拠点として期待を集めていたという。

しかし、最近ネット上で「韓服の広報に誤りがある」と批判の声が上がっている。

韓国広報専門家の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は自身のSNSに「現地の韓国人からの情報によると、コリアビレッジの関連SNSで公開されている動画に奇怪な衣装の女性たちが登場し物議を醸している」「中東に韓国文化を広めようというすばらしい趣旨で始まったことだが、韓国の伝統衣装についてもっと諮問を受けるべきだった」と投稿している。特に中国が「韓服の元祖は漢服だ」と主張しているだけに、このことが口実を与えることになりかねないと懸念を示し、是正の必要性を指摘している。

記事は「いまだ韓国ブランドへの理解度が低い地域で誤ったイメージが拡散されてしまうと、韓国文化のアイデンティティーの歪曲（わいきょく）につながりかねない」と指摘。徐教授も「ただちに論争の的となった衣装をやめ、現地で韓国文化が誤解されないよう、本物の韓服に修正すべきだ」と助言している。

韓国のネットユーザーからは「何これ。どこの国の衣装？こんなものを韓服だと言って着せたのはどこのどいつだ」「中国と日本の衣装の『ちゃんぽん』のようなデザインだ。韓服はもっと美しい」「まるででたらめで、韓服には見えない」「せっかく本物の韓服を見せる機会なのに何をしているのか」「衣装も問題だけど、顔を赤く塗ってるのは何？」「HWADOとかいう会社をよく調べてみるべき。中国と関係があるんじゃないか」「中国から金をもらったのか？」「韓国は中国の植民地ですと宣伝してるようだな」「これは中国の東北工程の資料を基にしてるんじゃない？」など、怒りの声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）