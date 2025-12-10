É±Ï©¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥â¥¯¥·ー¤¬ÂçÏÂ¹©¶È¤È¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡ª
¡¡4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥â¥¯¥·ー¤¬ÂçÏÂ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤Ï¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¡Ê¸½¡¦PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£1¥·ー¥º¥ó¤ÇPFU¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¿¥¤¤ä¥È¥ë¥³¥êー¥°¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤ËÉ±Ï©¤ØÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï32»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·568ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤âÉ±Ï©¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡ÊSEA Games 2025¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¤ÎÍèÆü¤¬10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹çÎ®¤Ï2026Ç¯1·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤È¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÏÂ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2018Ç¯¤è¤êÉ±Ï©¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Î¥é¥èー¥ó¸©¤ËÏ¢·ë»Ò²ñ¼ÒSiam Yamato Steel Co., Ltd.¡Ê¥µ¥¤¥¢¥à ¥ä¥Þ¥È ¥¹¥Áー¥ë¡Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢30Ç¯°Ê¾åÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ëº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£