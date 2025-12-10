タレントの山口もえ（48）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（60）との子供との触れ合いでの“残念なこと”を明かす場面があった。

この日は山口とエッセイスト、歌人の俵万智氏をゲストに迎え、短歌を通じたトークを展開。山口は「雪だるま 最高傑作 できたのに 数日経ったら 忘れてる」と子供が作った雪だるまにちなんだ短歌を詠みあげた。

田中も子供たちと雪遊びをするのかと聞かれ「男の人って形から入るタイプじゃないですか」と山口。「子供たちは雪だるまってなるとワチャーっていくのに、パパはまず防寒ウエアから始まって。スキーウエアかなみたいなのを」と準備に時間がかかるとぶっちゃけた。

結果「それで子供たちが飽きた頃に」現れると明かし、「だからあんまりね、活躍してないんですよ」と言い切った。

MCのタレント・藤本美貴は「スピード感が大事」としみじみと話した。

山口は05年に実業家の男性と結婚し1男1女を出産するが11年に離婚。15年に田中と再婚し、17年に女児を出産している。