俳優塩野瑛久（30）が10日、都内で「ジョー マローン ロンドン」の「“Fun and Games” Pop−Up Event」フォトコールに出席した。

塩野は会場を見渡し「ワクワクするような遊び心満載のポップアップ。輪投げや写真を撮って遊べるスペースがたくさんあるので、体験としても楽しめるんじゃないかなと思いました」と話した。

今年自分に甘かったエピソードを問われると、筋トレについての苦い思い出を明かした。「体を鍛えようと決めて挑んだドラマがあって、今年の始めにジムを契約して頑張ったんです。その役が終わった途端、もういいかなと思って辞めてしまって。運動しなきゃと思いつつ、久しぶりにやると筋肉痛がとてつもなくて。久しぶりの1回目をなかなか挑戦できなくて、ずっと会費だけ払っている」と話した。「来年、もうちょっと頑張りたいです」と苦笑いした。

「ジョー マローン ロンドン」は英国発のフレグランス・ライフスタイルブランド。13日から25日まで表参道ヒルズ本館で、ホリデーシーズン限定のポップアップイベントが開催される。「サンダルウッド＆スパイスド アプリコット コロン」など、クリスマス限定コレクションが香りの世界観を彩る。