2015年5月17日、サングラスをかけ、手振りを交えてエール大学で演説するバイデン氏/Jessica Hill/AP/File

（CNN）米国のバイデン前大統領が大統領執務室にいた頃からは、既に一生分の年月が流れたように感じられる。同氏が地元のデラウェア州に帰って以降、それほどの激動と変革が巻き起こってきた。

しかし首都ワシントンにいるある人物は、今なおこの第46代大統領のことが気になって仕方がない。バイデン氏の前任者であり、また後継者でもある人物その人だ。

トランプ大統領が公の場に現れるときは、必ずと言っていいほどバイデン氏の政策への不満を口にし、その精神的、身体的能力について侮辱的な言葉を浴びせる。

トランプ氏の執着には、政界を去った前任者に対する深い個人的・政治的嫌悪と怨念が表れている。その基盤にはバイデン氏の失政がある。とりわけ南部国境を越える移民の急増と、高止まりする消費者物価という負の遺産だ。

しかしトランプ氏本人の政治的立場の悪化は、自身が掲げる「バイデン一辺倒」の戦略の長期的な持続可能性に疑問を投げかけている。結局のところ、前大統領は自らの政治レースを走りきった。今や権力の座にあるのはトランプ氏だ。そして有権者の不満は依然として続いている。

「我々はバイデン政権から完全な混乱を引き継いだ」とトランプ氏は8日、農家向け120億ドル（約1兆8000億円）の救済策に関するフォーラムの冒頭で述べた。自らが中国と繰り広げた関税戦争がこのような救済を必要とした原因だが、トランプ氏は農業の苦境をバイデン氏の責任とした。

農業だけではない。トランプ氏にかかれば、あらゆる問題はバイデン氏の落ち度ということになる。

自動車産業の危機？ バイデンが悪い。トランプ氏は先週、気候変動対策として前任者が導入した「途方もなく負担の大きい」燃費基準を正式に廃止すると宣言した。現大統領は気候変動がもたらす危機を意に介さない。

24時間で終わらせると約束したウクライナでの戦争は？ それもバイデンが悪い。トランプ氏によると、2022年の時点で自分が大統領だったなら絶対にロシアの侵攻は起きていなかった。「あれはジョー・バイデンの戦争だった。私の戦争ではない」。トランプ氏は11月、テレビ番組の「60ミニッツ」でそう語った。

現大統領は生活費の高騰で批判を浴びているが、原因を作ったのはバイデン氏だと主張する。先週の閣議では「史上最悪のインフレを引き継いだ」と、虚偽の発言をした。「何も買えない状況だった。誰も何も買えなかった」。閣議でバイデン氏が30回以上名指しされたのは、トランプ氏の部下たちがやり方を心得ていることを示唆する。ボスを確実に喜ばせるには、前任者を責めればいいのだ。

先月、首都ワシントンで州兵2人が銃撃された事件は、米国史上最長の戦争で中央情報局（CIA）と協力したアフガン人の男が容疑者とされている。これを受けトランプ氏は「我が国史上最悪の破滅的な大統領」による惨憺（さんたん）たる撤退作戦の責任を問うた。ただ容疑者はバイデン政権下で米国入りしたが、亡命許可を得たのはトランプ氏の2期目だった。トランプ氏は、州兵を米国内の都市に派遣して危険に晒（さら）したとの批判も無視した。

麻薬密売で45年の連邦刑に服していたホンジュラス前大統領を恩赦したことで批判を浴びた際、トランプ氏は有罪判決は「バイデンが仕組んだもの」だと主張した。

感謝祭前には、バイデン氏への執着を自嘲の域にまで持ち込んだ。「彼は昨年、七面鳥の恩赦にもオートペン（自動署名機）を使った」。トランプ氏はそう語った。

個人的な執着--そして比較

なぜトランプ氏はバイデン氏を許せないのか？

一つの理由は、常に引き立て役を必要としているからだ。支配欲を満たすには、絶えず敵を叩（たた）きのめさなくてはならない。恨む相手をそのままにはできない性分でもある。

トランプ氏がかつての敵対者への嫌悪を示すのは、純粋に個人的な感情のようだ。これは驚くには値しないだろう。1期目の後、同氏は自らに対する刑事告発を民主党が画策したと非難した（バイデン氏は常に、司法省と地方検察当局がホワイトハウスと協議せずに動いたと主張していた）。

トランプ氏はまた、83歳のバイデン氏の心身の鋭敏さに執拗（しつよう）なまでにこだわる。本人の在任中も退任後も、それは変わらない。

6日、トランプ氏はメジャー大会通算9勝を挙げたプロゴルファー、ゲイリー・プレーヤー氏とゴルフをしたことを振り返った。「彼は90歳だが、先日私と70を叩いた。しかもかなり後ろから打っている。信じられない。バイデンにできると思うか？ 無理だろう、クラブを持ち上げることもできない」と、ケネディ・センター名誉賞の授賞式で語った。

79歳のトランプ氏は、バイデン氏より体調が良いという自負に満ちている。しかし、再び史上最高齢の大統領となるに当たり、在任中に明らかに老いていくバイデン氏の姿を見てきた今、トランプ氏の心にも一抹の不安がよぎることはないだろうか。トランプ氏は時折、超人的な体調を主張しながらも、自らの死を前にした物悲しさをほのめかすことがある。先週の閣議では、「何か問題が起きたら知らせる。いつかはそうなるだろう。誰にでも起きることだ。だが今の私は25年前より頭が冴（さ）えていると思う。本当のところは誰にも分からないが」と発言した。閣議の間、同氏は居眠りしているようにも見えた。

バイデン氏の責任にはできないこと

トランプ氏のバイデン氏に対する執着には、別の根本原因があるかもしれない。現職大統領の立場は厳しい。バイデン氏の実績は格好の標的だ。しかしトランプ氏の政策自体が、今や損害をもたらしつつある。

トランプ氏は頑として認めようとしないが、関税は消費者の負担を増大させる。また同氏がバイデン氏に匹敵する武器弾薬支援をウクライナに向けて行わない姿勢は、ロシアが余裕を持って戦争を継続できている一因でもある。

有権者は今やバイデン氏ではなくトランプ氏に答えを求めている。何しろ16年、貧困と暴力に苛（さいな）まれる米国のディストピア的未来像を描き、「私だけがこれを解決できる」と誓ったのは同氏自身なのだから。

とはいえ、トランプ氏の極度に過激なレトリックにも、一抹の真理は含まれている。バイデン政権が驚異的な成功を収めていれば、トランプ氏は今こうして大統領の座に就いていないだろう。移民危機や急騰するインフレに対する前大統領の現実逃避的な姿勢が大きな役割を果たし、多くの有権者はトランプ氏にホワイトハウスでの2度目のチャンスを与える決断を下した。

そして高齢にもかかわらず再選を目指したバイデン氏の判断は、討論会での惨憺たるパフォーマンスという結果をもたらし、最終的に選挙戦からの撤退を余儀なくされることになった。一連の出来事はトランプ氏の再選という形で結実した。

トランプ氏は前任者に責任を転嫁した最初の大統領ではない。バイデン氏は任期を通じて--特に新型コロナのパンデミック（世界的大流行）によって暗黒と化していた最初の数カ月は--暗にトランプ氏を批判していた。アフガン撤退の混乱は、トランプ氏の策定したスケジュールに問題があったとした。失敗に終わった再選を目指す取り組みで基盤となったのは、トランプ氏が返り咲けば米国の魂が屈するという警告だった。

オバマ元大統領は09年に引き継いだ金融危機について、前任者のジョージ・W・ブッシュ元大統領を非難する手法を芸術の域にまで高めた。再選キャンペーン中もなお、その姿勢は変わらなかった。「私が引き継いだこの信じがたいほどの穴から抜け出すために、できる限りのことは全て確実に行った」と、オバマ氏は12年に強調した。

責任の押し付け合いには終わりがない。

バンス副大統領は先ごろ、現政権にとって選挙戦のテーマになり得るものを予告した。政治的な重力に逆らおうとする現政権が中間選挙を来年に控える中、バンス氏は物価高による危機の責任を転嫁しようと試みた。「（危機が）民主党の責任ではなく我々の責任であるという考えはデマだ。まったくのでたらめな言説だと思う」。バンス氏は先週、NBCのインタビューでそう主張した。

しかし政権にとっての問題は、有権者がこの話を信じていないことだ。有権者はトランプ氏とは異なり、現在を生きている。

先月のFOXニュースの世論調査では、62%の米国人が現在の経済状況をトランプ氏の責任だと回答。バイデン氏の責任だと答えたのは32%だった。CNNの世論調査の平均では、トランプ氏の支持率は39%だ。

世論調査は、現大統領がまだ前任者のせいにしていない数少ない分野だ。それができるものなら、そうするところだろうが。

◇

本稿はＣＮＮのスティーブン・コリンソン記者による分析記事です。