『全日本フィギュアスケート選手権 2025』全選手・全演技など生中継 宇野昌磨「全日本列伝」も
フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビTWOでは、19日〜22日に開催される『全日本フィギュアスケート選手権 2025』の全選手・全演技と「メダリスト・オン・アイス2025」を生配信・生中継・録画放送する。FODでは開会式、滑走順抽選、男女メダリスト会見、五輪代表会見も無料配信する。
『全日本フィギュアスケート選手権 2025』
今年はオリンピック代表最終選考会となる4年に一度の特別な全日本選手権。今大会の結果で来年2月に行われるミラノ・コルティナオリンピック代表が決まる。男女シングルの出場枠はわずか3枠。緊張感と熱気に満ちた戦いとなる。
男子は、昨年初の全日本王者に輝いた北京五輪銀メダリスト鍵山優真(22)をはじめ、鍵山と幼少期からしのぎを削り、共に今年のグランプリシリーズファイナルに出場した天才ジャンパー佐藤駿(21)、そのほか世界選手権出場経験者が4人と世界屈指のハイレベルな代表争いが展開される。
女子は、“全日本4連覇”の絶対女王・坂本花織(25)をはじめ、千葉百音(20)、渡辺倫果(23)、そしてシニアデビューの新星・中井亜美(17)ら、グランプリファイナルに4人が出場するなど実力伯仲。
ペアでは世界王者“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組に加え、今年9月北京で行われた五輪最終予選で3位に入り日本史上初となるペア2枠目獲得の立役者となった“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組らが出場。
アイスダンスでは昨年王者の吉田唄菜・森田真沙也組に加え、今季結成で急成長を遂げる櫛田育良・島田高志郎組、アイスダンス電撃転向の紀平梨花と西山真瑚の新カップルにも注目だ。
さらに今年は、18日に行われる開会式と滑走順抽選、20日の男子メダリスト会見、21日の女子メダリスト会見お・五輪代表会見の模様を、FODで完全無料生配信する。
また、FODとフジテレビTWOでは、『宇野昌磨 王者が紡いだ全日本列伝 〜全13大会完全プレイバック〜』を13日に配信・放送。全日本フィギュアに出場した全13大会の、ショートプログラム、フリースケーティングの全演技のほか、フラッシュインタビューやバックヤードの映像なども収録している。
『宇野昌磨 王者が紡いだ全日本列伝 〜全13大会完全プレイバック〜』
○配信スケジュール
●12月18日（木）
18時30分〜19時30分 開会式/滑走順抽選(FOD完全無料配信)
●12月19日（金）
12時30分〜 男子シングル ショート(FODプレミアム配信)
17時10分〜 女子シングル ショート(FODプレミアム配信)
●12月20日（土）
13時30分〜 ジュニアリズムダンス(FODプレミアム配信)
14時10分〜 アイスダンス リズムダンス(FODプレミアム配信)
15時50分〜 ペア ショート(FODプレミアム配信)
16時45分〜 男子シングル フリー(FODプレミアム配信)
表彰式後〜 男子メダリスト会見(FOD完全無料配信)
●12月21日（日）
13時10分〜 ジュニアフリーダンス(FODプレミアム配信)
14時00分〜 アイスダンス フリーダンス(FODプレミアム配信)
15時15分〜 ペア フリー(FODプレミアム配信)
16時45分〜 女子シングル フリー(FODプレミアム配信)
表彰式後〜 女子メダリスト会見/五輪代表会見(FOD完全無料配信)
●12月22日（月）
15時〜18時 メダリスト・オン・アイス(FODプレミアム配信)
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
※完全無料配信はFOD会員以外でも視聴可能
○CS放送スケジュール
【生中継】
●12月19日（金）
12時30分〜17時 男子シングル ショート 第１〜5G
17時10分〜20時 女子シングル ショート 第１〜3G
●12月20日（土）
13時30分〜16時20分 アイスダンス リズムダンス/ペアショート
16時45分〜19時 男子シングル フリー 第１〜2G
●12月21日（日）
13時10分〜16時30分 アイスダンス フリーダンス/ペア フリー
16時45分〜19時 女子シングル フリー 第１〜2G
●12月23日（月）
15時〜18時 メダリスト・オン・アイス
【録画中継】
●12月22日（月）
12時〜15時 女子シングル ショート第４〜５Ｇ
●12月23日（火）
12時〜14時30分 男子シングル フリー第３〜４Ｇ
14時30分〜17時 女子シングル フリー第３〜４Ｇ
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
○主な出場選手
（男子）鍵山優真／佐藤駿／三浦佳生／友野一希／山本草太／壷井達也
（女子）坂本花織／千葉百音／渡辺倫果／中井亜美／樋口新葉
（ペア）三浦璃来・木原龍一／長岡柚奈・森口澄士
（アイスダンス）吉田唄菜・森田真沙也／櫛田育良・島田高志郎／紀平梨花・西山真瑚
※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり
