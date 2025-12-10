エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンを12月12日から期間限定で販売する。価格は各650円。

クリスマス限定商品として、ちいかわたちが雪のかかったサンタ帽をかぶったパンが登場。きのこシチューがつまった「ちいかわパン（サンタ）」、いちごミルクがつまった「ハチワレパン（サンタ）」、チーズクリームがつまった「うさぎパン（サンタ）」の全3種がラインナップされる。

また、11月28日からは「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供されるホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども用意されている。

□「ちいかわベーカリー」にクリスマスをテーマにしたパンが期間限定で登場！ のページ

【パン】

ちいかわパン（サンタ） 650円

ハチワレパン（サンタ） 650円

うさぎパン（サンタ） 650円

【ドリンク】

ホットコーヒー/ホットティー 各590円

ホットカフェラテ 690円、ホット抹茶ラテ 720円 ※オリジナルラテアート付き

ホットチョコレート 790円 ※期間限定：12月28日まで

クラムチャウダー 790円 ※期間限定：12月28日まで

【ドリンク注文特典】

「オリジナルクリスマスコースター’全3種）」が1品につき1枚ランダムでプレゼントされる

(C)nagano