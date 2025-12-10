Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月10日は、スリム設計で4ポート同時充電もできるCIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」が今ならポイント26％還元で実質最安値でがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W 4ポート USB-C×3 USB-A×1 超薄型 急速充電器 PD 65W [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaSafety2.0 搭載] 電源ケーブル 1.5m Macbook iPhone 17/Air/16/15/ Android Galaxy iPad ノートPC (ホワイト) 6,580円 （ポイント26％還元） Amazonで見る PR PR

ノートPCの充電にも対応。4台の機器を同時充電できる、CIOの極薄タイプ充電器がポイント26%還元で最安値に！

ノートPCもスマートフォンもまとめて充電したい。でもデスクはごちゃつかせたくない。そんな人にぴったりなのが、CIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」です。

薄さ16.8mmのスリム設計で、最大67W出力＆4ポート同時充電を実現。今ならポイント26％還元で実質最安値で販売中です。

本製品の最大の特長は、厚さ16.8mmという驚異的なスリムさ。モニター下やラックの隙間にも設置しやすく、デスク周りのスペースを圧迫しません。

付属している約1.5ｍの着脱式電源ケーブルを使えば延長電源タップは不要。電源周りを最短距離でまとめられるので、配線のごちゃつきが一気に解消します。置き場所に困らない薄型ボディは、作業環境を整えたい人にとって大きなアドバンテージです。

単ポート最大67W、4ポート同時充電に対応

出力面も妥協はなし。単ポート最大67Wの高出力に対応しているため、ノートPCの充電もこれ1台でOK。USB-A×1ポート、USB-C×3ポートを搭載し、4ポート同時充電に対応しているので、PC・タブレット・スマホ・イヤホンなどを一括で管理できます。

充電器を複数使い分ける必要がなくなり、コンセント周りがすっきりするのも魅力。デスクに常設しておけば、帰宅後にケーブルを挿すだけで一気に充電が進み、明日の準備もスムーズになります。

16.8mmの薄型設計で設置自由度が高く、単ポート最大67W／4ポート同時充電でデスクの充電環境を一本化できる、CIOの「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」。着脱式ケーブルで配線も整理でき、今ならポイント26％還元で実質最安級。デスクをスマートにしたい人に最適のアイテムです。

CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W 4ポート USB-C×3 USB-A×1 超薄型 急速充電器 PD 65W [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaSafety2.0 搭載] 電源ケーブル 1.5m Macbook iPhone 17/Air/16/15/ Android Galaxy iPad ノートPC (ホワイト) 6,580円 （ポイント26％還元） Amazonで見る PR PR

＞＞CIOのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年12月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp