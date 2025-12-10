「多機能でもかさばる」は回避。CIOの超スリム充電器が実質最安だ
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年12月10日は、スリム設計で4ポート同時充電もできるCIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」が今ならポイント26％還元で実質最安値でがお得に登場しています。
ノートPCの充電にも対応。4台の機器を同時充電できる、CIOの極薄タイプ充電器がポイント26%還元で最安値に！
ノートPCもスマートフォンもまとめて充電したい。でもデスクはごちゃつかせたくない。そんな人にぴったりなのが、CIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」です。
薄さ16.8mmのスリム設計で、最大67W出力＆4ポート同時充電を実現。今ならポイント26％還元で実質最安値で販売中です。
本製品の最大の特長は、厚さ16.8mmという驚異的なスリムさ。モニター下やラックの隙間にも設置しやすく、デスク周りのスペースを圧迫しません。
付属している約1.5ｍの着脱式電源ケーブルを使えば延長電源タップは不要。電源周りを最短距離でまとめられるので、配線のごちゃつきが一気に解消します。置き場所に困らない薄型ボディは、作業環境を整えたい人にとって大きなアドバンテージです。
単ポート最大67W、4ポート同時充電に対応
出力面も妥協はなし。単ポート最大67Wの高出力に対応しているため、ノートPCの充電もこれ1台でOK。USB-A×1ポート、USB-C×3ポートを搭載し、4ポート同時充電に対応しているので、PC・タブレット・スマホ・イヤホンなどを一括で管理できます。
充電器を複数使い分ける必要がなくなり、コンセント周りがすっきりするのも魅力。デスクに常設しておけば、帰宅後にケーブルを挿すだけで一気に充電が進み、明日の準備もスムーズになります。
16.8mmの薄型設計で設置自由度が高く、単ポート最大67W／4ポート同時充電でデスクの充電環境を一本化できる、CIOの「NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W」。着脱式ケーブルで配線も整理でき、今ならポイント26％還元で実質最安級。デスクをスマートにしたい人に最適のアイテムです。
なお、上記の表示価格は2025年12月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
