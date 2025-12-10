【マイアミビーチ&ダウンタウン（MIAMI BEACH&DOWNTOWN）】 12月10日 販売開始 価格：310マインコイン

インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」のゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて、新コンテンツ「マイアミビーチ&ダウンタウン（MIAMI BEACH&DOWNTOWN）」の販売を12月10日より開始した。販売価格は310マインコイン。なお、価格は予告なく変更される場合がある。

「マイアミビーチ&ダウンタウン」は、Japan Crafters Unionのプロデュースの元、緻密な都市建築を得意とするクリエイターチーム「湊 弥来 不動産」が制作した作品。その名の通り、観光客で賑わうアメリカの巨大都市マイアミをモチーフにしたワールドとなっており、プレーヤーは4つの島からなる広大なワールドを自由に行き来し、マイアミ風の美しい街並みを心ゆくまで探索できる。

林立する高層ビル群は外観のみならず内装まで丁寧に作り込まれているため、建物内部の探索も可能。太陽が降り注ぐ鮮やかなビーチ、水面に反射する美しい朝焼け、大都会ならではの煌びやかな夜景など、時間経過と共に表情を変える景観は必見となっている。観光気分で散策したり、マルチでのロールプレイに興じたりと、現代的なアメリカン・シティの雰囲気を存分に楽しめる。

□作品紹介ページ

圧倒的なスケールと密度で描かれる、迫力の高層ビル群

カラフルな建物が軒を連ねるマイアミビーチと、どこまでも広がる鮮やかな海

国情緒あふれるヤシの木と夕焼けのコントラストが美しい夕暮れ時

外観だけでなく内装まで作り込まれた、リアルな高層ビル建築

朝焼けがビスケーン湾の水面に反射し、幻想的な雰囲気を醸し出す

【Minecraft クリエイターチーム「湊 弥来 不動産」について】

主に現代建築を得意とし、日本国内の様々な都市の再現や現実に基づいたリアルな都市開発を行なっているマインクラフターチーム。近年ではマイアミなどの外国都市や完全オリジナルの架空都市などの制作にも挑戦し、今なお活動の幅を広げ続けている。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】

Japan Crafters Unionは、「Minecraft」ゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティ。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されている。

(C)2025 Microsoft