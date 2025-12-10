Image: Raymond Wong / Gizmodo US

少しずつ、しかし確実に増えているスマートグラス。まだ市場は初期段階にあり、スマートグラスとはこうだ！という形が定まっておらず、ハードの仕様がいろいろあるのも魅力です。数多くのモデルをレビューしている米GizmodoのPero記者ですが、今回は「音楽」にこだわったスマートグラスをかけてみました。

以下、米Gizmodoのレビュー翻訳です。

今、多くのハイテクスマートグラスが出てきていますが、それぞれ違います。スクリーンの有無からAIの使い方、カメラありなしまで仕様はさまざま。ただ、その中でも多くの人がこれだけは欲しいなと思う仕様もあるはず。それは、オーディオ。

ここ2年ほど私的にもMeta Ray-Banスマートグラスを使っている僕からしたら、オープンイヤー型のオーディオ機器としてスマートグラスは優秀です。音楽も通話もハンズフリー、かつ周辺音も聞こえるので安心。サングラスと一体型なので、移動中にイヤホンやヘッドホンに手を伸ばさずとも、オーディオが鼻の上で待機しているという状態は非常に便利です。

ただし、あくまでもスマートグラスなので、モデルによってはカメラのプライバシー問題やAIの使い勝手の悪さ、スクリーンによる重さがセットでついてきてしまいます。いっそオーディオだけに特化したグラスがあれば…、ありました。ChameloのMusic Shieldです。

見た目イカツイ

260ドル（約5万円）のMusic Shieldは、元NBA選手のステフォン・マーブリー氏がCBO（チーフ・ブランド・オフィサー）に名を連ねるChameloのプロダクト。まず、見た目がかなりイカツイ。ゴーグルデザイン。

MetaのRay-Banコラボのスマートグラスなどと比べると、機能は多くありません。まず、カメラなし。音声アシスタントもないし、スクリーンも、視覚効果もありません。Music Shieldというだけあってスピーカーが搭載されたオーディオ特化グラスですね。

気になるサウンドですが、悪くありません。まず、音がそこそこ大きい。これスマートグラスだと重要なことで、なぜなら通常イヤホンとは違ってオープン型なので、周辺音も耳に入ってくるからです。ニューヨークの街中でMusic Shieldを着けましたが、音量80％くらいまでは上げたもののしっかり聞くことができました。ちなみに、Metaのグラスも音量80％くらいいかないと聞こえません。

デザイン的に、Music Shieldはスポーツシーンでの使用が主になるだろうとは思います。スノボやスキー、サイクリングだと、ゴーグルタイプは風除け、目の保護として重宝しますから。レビューでは残念ながら雪山には行けなかったものの、ニューヨークの街中で音が聞こえたら、雪山も問題ないと思います。スポーツする前に気持ちを盛り上げようとエネルギッシュな曲を聴くとして、音に「わぁあああっ」と包まれる感じはないですね。「わぁっ」くらい。

ゴーグルタイプにはMetaがOakleyとコラボしたVanguardがあるんですよね…。どちらも使った感想としては、音量はVanguardの方が上。また、安定性・信頼性もVanguardが上。というのも、音楽はさておき、通話時のMusic Shieldの音量が音楽よりぐっと下がったからです。音量あげてもダメでした（相手には僕の声は問題なく聞こえたとのこと）。

音はいい。音量もいい。レビューじゃなくて、自分のお金で買ったとしても後悔しないくらいの音はあります。ただ、レビューで比較できたからVanguardの方が上ってわかっちゃった、それだけのことです。並列比較が難しいのは当然、Vanguardは価格が約2倍の500ドル（約7万8000円）、かつその分機能も多いので。

音質でいうと、低音が弱い。中高音は若干かたい。ただ、誤解してほしくないのは、悪いわけではないこと。他のスマートグラス（Metaは除く）と比較すると音はかなりいいんです。

Music ShieldにあってMetaにないもの

同じゴーグル型ならMetaのVanguardののほうが（価格も）機能も音量も上ですが、実はMusic ShieldにあってMetaにないものがあります。それは、レンズの色味調整機能。レンズのシェードの濃さを変更できるのです。レンズに特殊なフィルムまたはジェルコーティングを施したエレクトロクロミックガラスに電圧をかけてシェード濃淡を変更させています。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

グラスの右のツル部分をタップ、またはスライドするとシェードが調整できます。嬉しいことにこの機能はかなりスムーズに動作します。実際やってみるとレスポンスも早くて楽しい。調光レンズよりもずっと反応が速いのがいいですね。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

他のスマートグラスでエレクトロクロミックガラスが採用されていないのは、コストとバッテリーの問題でしょう。そのぶんMusic Shieldの個性として活きています。

機能が少ない分軽い

ゴーグルというイカツイ見た目のわりに軽いのも、Music Shieldのメリット。重さは49gで、Meta Vanguardの66gとはその差は明らか。繰り返しますが、機能が違うので重さにも差が出て当然ですが、重さだけ純粋に比べたら軽いよという話。

軽いことで、長く装着しても負担がありません。そりゃ長くかけていると、若干邪魔にも感じますが、それも他のスマートグラス、またはサングラスと同じ程度の邪魔加減。個人的にはVanguardの鼻あてのほうが快適でしたが、全体的な装着感には不満なし。ゴーグルタイプなので、ひっかけるというより、頭を包むフィット感がいいのかも。スキーもスノボも大丈夫そう。僕は頭が細いほうなのですが、特にズレも感じませんでした。

防水仕様IPX4なので、水飛沫程度なら問題なし。度ありレンズ対応なし。

オーディオ特化で機能が少ないのはいいとして、専用アプリがないのは残念。Webサイトにはアプリで操作する的な説明があるのですが、現時点ではありません。オーディオ特化型だけに、音声アシスタントとメガネツル部分の音量調整機能くらいあってもよかったのではと思いますが…。エレクトロクロミックガラスに260ドルの予算もっていかれているんでしょうか。

バッテリー持ちは公式いわく6.5時間。音量80％で2時間使ったところ、バッテリーが90％から50％になったので、公式通りかと。Meta Ray-Banの第2世代の方が、8時間なのでバッテリー持ちは上ですね。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ON/OFFボタンがあるのはいいのですが、センサーがないので着脱・折りたたんだときの自動検出なし。自分でスイッチは切りましょう。ケースはただのケースで充電機能なし。

総評

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

まだニッチなスマートグラス市場の中でもかなりニッチな端末です。オープンイヤー型のイヤホンと風除けゴーグルを一体化したい人、ゴーグルタイプのサングラスと音楽が好きな人にはささるかもしれません。正直、260ドルならもう少し機能があってもいいのでは…（音量のタッチ操作くらいさ）。

僕は低音にこだわるタイプなので、レビューが終わればMusic Shieldは使わないと思います。

いいところ：音量大きい、音質がそこそこいい、軽い、このデザインが好きな人は好き 残念なところ：オーディオ特化かつ価格的にもっと音質よくてもいいのでは？、通話が不安定、対応アプリなし、音声アシスタント非対応