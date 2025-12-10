INI佐野雄大、クリスマスの願望告白 フォトスポット勧めたいメンバーも「可愛い写真が撮れたりすごい楽しそう」【ジョー マローン ロンドン】
【モデルプレス＝2025/12/10】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が12月10日、香水ブランド「ジョーマローンロンドン（JO MALONE LONDON）」のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop−Up Event」のフォトコールに出席。ポップアップを勧めたい人を明かした。
【写真】INIメンバー、抜群スタイル際立つ姿
佐野は、同ポップアップを勧めたい人を聞かれると、メンバーの後藤威尊の名前を挙げ「すごく写真を撮ったりとか僕と一緒に遊んでくれたりするので」と回答。ポップアップにて展開されているフォトスポットに触れ、「写真を撮りながら遊んだりできるところで、可愛い写真が撮れたりすごい楽しそうだなと思って」と理由を伝えていた。
また、クリスマスの思い出について聞かれると「初めてクリスマスマーケットに去年くらいから行った」と切り出し、「そのときにスノードームを買ったり…」と買い物を楽しんだことを回想。そして、「1人で雑貨巡りみたいなのをしたんですけど、めちゃくちゃ楽しくて今年も行けたらいいなと思っています」と語った。
ジョー マローン ロンドンは、華やかで心躍るホリデーコレクションを体感できる“Fun and Games” Pop−Up Eventを12月13日から12月25日にかけて開催する。イベントでは、豪華セレブリティがポップアップの見どころや、限定フレグランスの魅力、クリスマスの思い出についてトーク。フォトコールには、佐野のほか、三浦翔平、シシド・カフカ、齊藤京子、笠松将、谷まりあ、塩野瑛久、桜田通といった豪華セレブリティがホリデーにぴったりな装いで登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐野雄大、ポップアップをおすすめしたい人は？
◆「ジョー マローン ロンドン」ポップアップイベント
