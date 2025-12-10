冬のおしゃれに“この1枚”！【LEPSIM】40・50代に似合う「シャギーカーデ」

寒さが厳しくなってきた今の時期。サッと羽織って防寒 & おしゃれ見えが叶いそうなカーディガンがあれば、手放せなくなるかも。編集部がリサーチする中で見つけたのは【LEPSIM（レプシィム）】のシャギーカーデ。ふんわりとした素材や華やかな柄でワンランク上の着こなしに仕上がりそうなので、ぜひ冬コーデに取り入れてみて。

コーデのアクセントになるふわふわの素材感

【LEPSIM】「5ゲージシャギーVカーディガン」\7,700（税込）

毛足の長いふんわりとしたシャギー素材で、冬ムードを盛り上げてくれるカーディガン。スタッフさんによると「ゆったり着られてサッと羽織れるアウターとしても◎」とのことで、暖かい日中のちょっとしたお出かけにも頼りになりそうです。ダボっとしたシルエットで、こなれ感も醸し出せるかも。ブラウン・ライトベージュ・グレーなどミドル世代に似合う上品なカラーに加えて、華やかなピンクもラインナップ。

1枚で主役級！ ニュアンス柄のシャギーカーデ

【LEPSIM】「5ゲージ柄シャギーVカーディガン」\7,700（税込）

ニュアンス感のある柄がパッと目を引き、コーデを格上げできそうなカーディガン。ゆったりとしたシルエットでボディラインを拾いにくく、おしゃれ見えしながら楽に着られそう。細身のパンツやナロースカートでメリハリをつけて、上品かつ大人っぽいコーデに仕上げるのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M