「動画見てみて！」連発の母がうっとうしい。でも実は──見落としていたものに「胸が締めつけられた」

筆者の友人・ミクさん(仮名)の70代の母は、TikTokにハマって毎日何本も「これ見て！」とLINEに動画を送ってくるように。ミクさんは忙しくて再生できず、正直うっとうしく感じることも。ところがある日、母が倒れて--。病院で見返したLINEに気づいた、母の本当の想いとは。

毎日届く動画の嵐

ミクさんの70代の母は、ここ数カ月でTikTokにすっかりハマってしまったそうです。

「見てみて！」「これミクが好きそう」

料理の裏ワザ、節約術、昔の歌、トレンドのおもしろ動画。

1日に何本も、とにかく送ってくる。

ミクさんは仕事と家事で忙しく、ほとんど再生できないまま既読だけが積み上がっていきました。

「控えて」と伝えても止まらない

「ちょっと送るの控えてもらえる？」

思い切って伝えてみたそうです。

「いいから見てみなよ」

母はそう返すだけで、翌日にはまた動画が届く。

正直、少しうっとうしく感じる日もある。

ミクさんは後ろめたさを感じながらも、そう思ってしまう自分がいたそうです。

突然の出来事が教えてくれたこと

そんなある日、母が突然倒れて救急搬送されました。

「しばらく待っていてください」

検査が終わるまでの時間、不安な気持ちで病院のカフェに入ったミクさん。