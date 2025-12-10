「動画見てみて！」連発の母がうっとうしい。でも実は──見落としていたものに「胸が締めつけられた」
筆者の友人・ミクさん(仮名)の70代の母は、TikTokにハマって毎日何本も「これ見て！」とLINEに動画を送ってくるように。ミクさんは忙しくて再生できず、正直うっとうしく感じることも。ところがある日、母が倒れて--。病院で見返したLINEに気づいた、母の本当の想いとは。
毎日届く動画の嵐
ミクさんの70代の母は、ここ数カ月でTikTokにすっかりハマってしまったそうです。
「見てみて！」「これミクが好きそう」
料理の裏ワザ、節約術、昔の歌、トレンドのおもしろ動画。
1日に何本も、とにかく送ってくる。
ミクさんは仕事と家事で忙しく、ほとんど再生できないまま既読だけが積み上がっていきました。
「控えて」と伝えても止まらない
「ちょっと送るの控えてもらえる？」
思い切って伝えてみたそうです。
「いいから見てみなよ」
母はそう返すだけで、翌日にはまた動画が届く。
正直、少しうっとうしく感じる日もある。
ミクさんは後ろめたさを感じながらも、そう思ってしまう自分がいたそうです。
突然の出来事が教えてくれたこと
そんなある日、母が突然倒れて救急搬送されました。
「しばらく待っていてください」
検査が終わるまでの時間、不安な気持ちで病院のカフェに入ったミクさん。