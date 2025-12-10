Åì³¤¤Ï12Æü¤«¤é´¨µ¤ÅþÍè¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¡¡14Æü¤Ï¹¤¯±«¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¤ä¤ï¤é¤°
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü11Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(¶â)¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü11Æü(ÌÚ)¤Î±«¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¹¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢14Æü(Æü)¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü10Æü¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÅßÀ²¤ì¡¡Âç¤¤ÊÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦
º£Æü10Æü¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï±À¤Î¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤â¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ²Å·¤¬Â³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤Ï¡¢ÈôÂÍËÌÉô¤Ê¤É¤ÇÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´¨µ¤¤äµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼å¤¤±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï¡¢±«¤äÀã¤Ï»ß¤ó¤Ç¡¢À²¤ì¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü11Æü¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¡¡½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã
ÌÀÆü11Æü¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨ÎäÁ°Àþ¤¬À¾¤«¤é¶á¤Å¤¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢±À¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢¹ß¤ëÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü11Æü¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÅ·µ¤¡¡Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¡¡14Æü(Æü)¡Á15Æü(·î)¤ÏÀÑÀãÁý²Ã
12Æü(¶â)¤Ï¡¢Á°Àþ¤ÏÅì¤Î³¤¾å¤ØÎ¥¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Î´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¤¬Îä¤¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀã¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
13Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢Ìë¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü(Æü)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤òÏÂ¤é¤²¤ë½á¤¤¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢±«¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈôÂÍËÌÉô¤ä·´¾å»Ô¡¢À¾Ç»¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
15Æü(·î)°Ê¹ß¤â¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£