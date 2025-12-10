ファストフードチェーン「ウェンディーズ」が、今年も冬の定番メニュー「マッシュルームメルトバーガー」を含む全8種を12月11日から冬季限定で販売します。同メニューは、シャンピニオンソースとスライスしたマッシュルームをたっぷりと使用した特製チーズソースが味わえる商品で、今年はマイタケの香りと食感をプラスしたリッチなバーガー「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター」「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーターダブル」「“リッチ”マッシュルームメルトバーガー」「“リッチ”マッシュルームメルトバーガーダブル」も発売されます。

【写真】豪華！ 全8種を一挙にチェック！ 今年の「マッシュルームメルトバーガー 」シリーズはすごい！

「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター」は、ビーフ100％パティ、香ばしいカリカリのベーコン、素揚げした風味たっぷりのマイタケ、スライスしたチェダーチーズに、マッシュルームが溶け込んだとろ〜りチーズソースをトッピングした一品。価格は単品が1050円です。

「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーターダブル」は、「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター」のビーフ100％パティ、マイタケ、マッシュルームメルトソースを2倍にしたメニューで単品1850円。

カリカリのベーコンを抜いた「“リッチ”マッシュルームメルトバーガー」の価格は単品880円、「“リッチ”マッシュルームメルトバーガーダブル」は1630円。

さらに、ビーフ100％パティ、カリカリのベーコン、マッシュルームが溶け込んだチーズ、スライスしたチェダーチーズをサンドした「マッシュルームメルトベーコネーター」（単品950円）、「マッシュルームメルトベーコネーター」のダブルサイズ「マッシュルームメルトベーコネーターダブル 」（単品1700円）、ビーフ100％パティ、マッシュルームが溶け込んだチーズ、スライスしたチェダーチーズをサンドした「マッシュルームメルトバーガー 」（単品780円）、「マッシュルームメルトバーガー 」のダブルサイズ「マッシュルームメルトバーガーダブル」（単品1430円）も登場します。