今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上品なテイストで装いを格上げしてくれる、ディズニーデザイン「革付属ツイードチェックのミニバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「革付属ツイードチェックのミニバッグ」わんわん物語

価格：10,800円（税込）

サイズ：約26×22×12cm

重さ：約550g

持ち手の立ち上がり寸法：約10cm

ショルダーベルト長さ：最短約93cm〜最長約142cm

素材：ポリエステル、牛革

付属：チャーム（取り外し可）

底びょう付き

ショルダー調節可・取り外し可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『わんわん物語』デザインのミニバッグ。

本革が付属されたきちんとした印象のミニバッグで、日常のコーデに取り入れてワンランク上のおしゃれが楽しめます！

ツイードとなめらかな光沢の牛革が使用されているので、大人が持つのにもぴったり◎

装いに合わせて手提げとショルダーの2WAYで使うことができます。

デザインは「レディ」と「トランプ」の2種類がラインナップ。

レディ

「レディ」デザインのミニバッグ。

牛革が深みのある赤紫色でエレガントな雰囲気☆

コーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

そしてチャームには「レディ」のアートが！

にっこりと優しく微笑む「レディ」の姿に思わずうっとりとしてしまいます。

トランプ

「トランプ」デザインのミニバッグ。

ネイビーの牛革が大人可愛い！

ツイードも落ち着いた色合いで、シーン問わず使いやすそう。

四角いチャームには「トランプ」のアートが型押しされています。

姿勢良く、ビシッとポーズをとる「トランプ」の姿が素敵☆

「レディ」デザインも「トランプ」デザインも、チャームを取り外して使うこともできます◎

チャームの有無で印象も変わって楽しい。

マチもたっぷり！

底びょう付きでしっかりと自立するのもうれしいポイントです。

＜オープン時＞

開閉はファスナーで、中が見えないのも安心。

メイン室に2つのオープンポケットが付いています。

＜デザインアップ＞

内布は『わんわん物語』柄のプリント生地になっています。

淡いグリーンが基調で、外側とのギャップも◎

それから、ショルダーも取り外しが可能で、お好みで長さ調節もできます。

約26×22×12cmのミニサイズなので、さりげなく持ててカッコイイ！

ツイードで季節感も楽しめます。

お友達と色違いで持ってもオシャレ。

上品なテイストで装いを格上げしてくれる、ディズニーデザイン「革付属ツイードチェックのミニバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

