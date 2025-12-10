色違いがかわいいレディ・トランプデザイン！ベルメゾン ディズニー「革付属ツイードチェックのミニバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上品なテイストで装いを格上げしてくれる、ディズニーデザイン「革付属ツイードチェックのミニバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「革付属ツイードチェックのミニバッグ」わんわん物語
価格：10,800円（税込）
サイズ：約26×22×12cm
重さ：約550g
持ち手の立ち上がり寸法：約10cm
ショルダーベルト長さ：最短約93cm〜最長約142cm
素材：ポリエステル、牛革
付属：チャーム（取り外し可）
底びょう付き
ショルダー調節可・取り外し可
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『わんわん物語』デザインのミニバッグ。
本革が付属されたきちんとした印象のミニバッグで、日常のコーデに取り入れてワンランク上のおしゃれが楽しめます！
ツイードとなめらかな光沢の牛革が使用されているので、大人が持つのにもぴったり◎
装いに合わせて手提げとショルダーの2WAYで使うことができます。
デザインは「レディ」と「トランプ」の2種類がラインナップ。
レディ
「レディ」デザインのミニバッグ。
牛革が深みのある赤紫色でエレガントな雰囲気☆
コーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。
そしてチャームには「レディ」のアートが！
にっこりと優しく微笑む「レディ」の姿に思わずうっとりとしてしまいます。
トランプ
「トランプ」デザインのミニバッグ。
ネイビーの牛革が大人可愛い！
ツイードも落ち着いた色合いで、シーン問わず使いやすそう。
四角いチャームには「トランプ」のアートが型押しされています。
姿勢良く、ビシッとポーズをとる「トランプ」の姿が素敵☆
「レディ」デザインも「トランプ」デザインも、チャームを取り外して使うこともできます◎
チャームの有無で印象も変わって楽しい。
マチもたっぷり！
底びょう付きでしっかりと自立するのもうれしいポイントです。
＜オープン時＞
開閉はファスナーで、中が見えないのも安心。
メイン室に2つのオープンポケットが付いています。
＜デザインアップ＞
内布は『わんわん物語』柄のプリント生地になっています。
淡いグリーンが基調で、外側とのギャップも◎
それから、ショルダーも取り外しが可能で、お好みで長さ調節もできます。
約26×22×12cmのミニサイズなので、さりげなく持ててカッコイイ！
ツイードで季節感も楽しめます。
お友達と色違いで持ってもオシャレ。
上品なテイストで装いを格上げしてくれる、ディズニーデザイン「革付属ツイードチェックのミニバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
