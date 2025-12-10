阿部サダヲ×広瀬すず×深津絵里、野田秀樹率いるNODA・MAP最新作『華氏マイナス 320°』出演決定！
阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里らが出演、野田秀樹が作・演出を務めるNODA・MAPの第28回公演『華氏マイナス 320°』が、2026年4月10日より東京、同年6月6日より福岡、同年7月22日より大阪にて上演されることが決定。ティザービジュアルが解禁された。
【写真】実力派キャストずらり NODA・MAP第28回公演『華氏マイナス 320°』出演陣
知的にして不敵な、観客の想像をかきたてる、野田からの挑戦状のようなタイトル『華氏マイナス 320°』。作家レイ・ブラッドベリが1953年に発表した『華氏451度』はディストピアSF小説だったが、この戯曲は、野田曰く「正しくない科学に基づいた、正しくないSF（サイエンス・フェイクション）」だという。
舞台のはじまりは、とある化石の発掘現場。そこでは久しぶりにさまざまな化石の骨が次々と発掘されるものの、発掘チームは目もくれない。そう、彼らが捜しているのは、「謎の骨」なのだから――。この「謎の骨」の「謎」をめぐって、物語は現代から中世、さらには古代をも往還（おうかん）していく。果たして「謎の骨」の正体とは？
キャストには、豪華な顔ぶれが集結。
まずは、阿部サダヲ。2021年の番外公演『THE BEE』（原作：筒井康隆『毟りあい』）以来、5年ぶり5度目のNODA・MAP参加となる阿部。その繊細かつ豊かな身体性を誇る演技で観客を魅了してやまない阿部が、本作でどんな姿を見せるのか。
そして、広瀬すず。2022年に出演したNODA・MAP第25回公演「『Q』：A Night At The Kabuki」ロンドン公演の劇評で「彼女が舞台に出てくると、観客は目を離せない。どんな演出の『ロミオとジュリエット』であってもきっと素敵なジュリエットを演じてくれることだろう」(Lost in the Theatreland)と評された広瀬。2作目となる今回の演技に期待が高まる。
さらに、深津絵里。深津は1997年の『キル』以来、過去6作（出演8度）NODA・MAPに出演。その数を見ても、野田がその表現力に絶大な信頼を寄せていることが分かる。『エッグ』以来、実に14年ぶりとなる新作で、野田は深津にどんな新しい役を託すのか。広瀬とは本作で初の共演を果たす。
この3人に、大倉孝二、高田聖子、橋本さとしという、歴戦の経験に裏打ちされた比類なき猛者たちが絡み合う。常に特異な存在感を放つ大倉は、2023年の『兎、波を走る』における怪演も記憶に新しい。シリアスからコメディまでジャンルを問わず圧倒的な演技力で知られる高田は、実に15 年ぶりのNODA・MAPへの参加。数多の作品で盤石な演技を見せる橋本は、広瀬と同じく「『Q』：A Night At The Kabuki」（再演）以来4年ぶりのNODA・MAP参加となる。
そして、重鎮・橋爪功も登場。『フェイクスピア』に続いて5年ぶりのNODA・MAP参加となる御年84歳の大ベテランが演じるのどんなキャラクターなのか？また、川上友里がNODA・MAPに初出演。舞台を中心に数々の映像作品でも活躍中の川上が担う役割とは？ここに野田秀樹を交えた9人の実力派俳優が一同に会する。
さらに、野田戯曲の演出には欠かせない16名のアンサンブルキャスト（安東信助・大村わたる・近藤彩香・白倉裕二・谷村実紀・田花遥・中澤聖子・中島多羅・八条院蔵人・引間文香・藤井颯太郎・間瀬奈都美・的場祐太・MISAKI・森田真和・吉田朋弘）が縦横無尽に時空をかけるSF（サイエンス・フェイクション）を彩っていく。
『華氏マイナス320°』は、4月10日の東京初日を皮切りに、北九州、大阪にて公演。さらに、英語タイトルを『−320°F』（読み：Minus Three Twenty Fahrenheit）として、7 月、イギリス・ロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場で公演を行う。長年にわたる積極的な海外公演で高い評価を受け続けてきた野田秀樹だからこそ実現する、異例の初演作品によるロンドン公演となる。
阿部は「新作のタイトル、華氏、しかも、マイナスとお聞きして、何が起きるんだろうという期待感を持ちました。出演者の皆さんも、面白いことをされそうな素晴らしい方たちが集まっていて、自分は出演せずに客席から作品を観てみたい！と思うほどです」とコメント。
広瀬は「3回目の舞台出演になりますが、今回も個性豊かで素敵な先輩方とご一緒出来ることを光栄に思いますし、色々な舞台の表現というものを勉強出来たらと思っています。タイトルを聞いて、調べてみましたが、きっと全然違う中身になっていくと思うので、どんな世界に連れていかれるのか、本当に想像がつかず、ドキドキしています」と心境を明かす。
深津は「70歳になられた野田さんが最初にこの世に生み出す作品に、私の何かが必要とされているなんて。とても光栄で、素直にうれしいです。どんなことになるのか全く想像がつかないこの作品を、どんなことがあってもへっちゃらそうな心強いキャストの皆さんとともに、覚悟を持って務めたいと思います」と意気込みを語っている。
NODA・MAP第28回公演『華氏マイナス 320°』は、東京・東京芸術劇場プレイハウスにて2026年4月10日〜5月31日、福岡・J：COM北九州芸術劇場大ホールにて6月6日〜14日、大阪・新歌舞伎座にて7月22日〜8月2日上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■阿部サダヲ
『逆鱗』以来10年ぶりに大型の新作公演にお声がけ頂いてとにかく嬉しく思っています。新作のタイトル、華氏、しかも、マイナスとお聞きして、何が起きるんだろうという期待感を持ちました。出演者の皆さんも、面白いことをされそうな素晴らしい方たちが集まっていて、自分は出演せずに客席から作品を観てみたい！ と思うほどです。
今回、僕は初めてのロンドン、そして公演も控えているわけですが、外国のお客様の前で公演するのも初めてなので、とにかく今から楽しみです。
■広瀬すず
『Q：A Night at The Kabuki』初演（2019年）では、初めての舞台で、まだ生の舞台の怖さを分からず、ただ自由に楽しく、感情の動くままに舞台に立っていましたが、再演（22年）では、回数を重ねたことで、改めて責任感と相当な緊張感を感じました。
3回目の舞台出演になりますが、今回も個性豊かで素敵な先輩方とご一緒出来ることを光栄に思いますし、色々な舞台の表現というものを勉強出来たらと思っています。タイトルを聞いて、調べてみましたが、きっと全然違う中身になっていくと思うので、どんな世界に連れていかれるのか、本当に想像がつかず、ドキドキしています。
■深津絵里
野田さんと出会ったのは、22歳の時。それから30年。こんなに長くご一緒している方は、他にいません。その野田さんの新作！ しかも、70歳になられた野田さんが最初にこの世に生み出す作品に、私の何かが必要とされているなんて。とても光栄で、素直にうれしいです。
どんなことになるのか全く想像がつかないこの作品を、どんなことがあってもへっちゃらそうな心強いキャストの皆さんとともに、覚悟を持って務めたいと思います。
