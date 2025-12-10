ピンク色の『わんわん物語』デザイン！ベルメゾン ディズニー「ふわふわあったかボアパジャマ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、毛布を着ているみたいにぬくぬくと温かい、ディズニーデザイン「ふわふわあったかボアパジャマ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ふわふわあったかボアパジャマ」わんわん物語
© Disney
価格：4,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL、3L
トップス：前 中央ボタン開き、左胸ポケット
ボトム：ウエスト総ゴム
生地：ポリエステル100％（フリース）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『わんわん物語』デザインのパジャマ。
まるで毛布のような、両面ボアフリース素材であったか！
襟付きなので首元も包み込むようにあたためてくれます。
© Disney
フリース素材のふんわりとした毛足が空気の層をつくってくれて保温力もアップ◎
淡いパステル調のカラーリングにもほっこりとします。
さらに一面、「レディ」と「トランプ」のキュートな総柄デザインに☆
ひょっこりと顔を出す「レディ」と「トランプ」の愛らしい姿に注目です。
トップスは前を開けてガウンのように羽織ってもオシャレ。
毛布を着ているみたいにぬくぬくと温かい、ディズニーデザイン「ふわふわあったかボアパジャマ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
