AKB48新センター伊藤百花、1stフォトブック新カット公開「ちょっと大胆な感じで」
アイドルグループ・AKB48の19期研究生で、67thシングルのセンターに決定した伊藤百花（21）の1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（11日発売／光文社）より、大きめシャツでソファでくつろぐプライベート感溢れるショットが公開された。
【写真】伊藤百花1stフォトブック特典生写真 全9種一覧
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
鎌倉で撮影したグラビア編では、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐなどプライベートなシーンが満載。今回、公開されたのは、海が見える鎌倉の別荘スタジオのリビングのソファでくつろぐ、ちょっと大人なショット。大きめサイズの赤いストライプシャツをラフに羽織って横たわる姿は、フォトブックならでは。美少女感溢れるショットからちょっと大人な仕草まで、いろいろな表情の”いともも”が見られるファン必見のフォトブックとなっている。
伊藤は「ちょっと大胆な感じで、いつもの私とは全然違う大人っぽい私です！ なかなか見られないショットだと思うので、フォトブックで皆さんにぜひ見ていただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
