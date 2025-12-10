齊藤京子、大胆な背中開きドレスで大人の魅力振りまく 家族とのクリスマス恒例イベント明かす
俳優の齊藤京子が10日、東京・表参道ヒルズで開催されたJO MALONE LONDON『Fun and Games』Pop-Up Eventフォトコールに参加した。バーガンディーの背中が大きく開いた大胆なシックなドレスを身にまとい、大人の魅力を振りまいた。
【写真】大胆！背中開きドレスで登場した齊藤京子
「すごく素敵。あたたかみのあるスパイシーでさわやかでもありクリスマスにぴったり。クリスマス当日は絶対つけたい」とお気に入りに。そんなクリスマスの思い出は「毎年家族とイルミネーションをドライブで回るのを恒例でしている」と紹介。「今年もやる予定なのでとても楽しみです。もう約束しました」と楽しみにしていた。
ポップアップイベントは“Fun＆Games”をテーマに華やかで心弾むホリデーコレクションを体感することができる。12月13日から25日まで開催。
