塩野瑛久、ジム契約も撮影終わりで筋トレ中断「ずっと会費を払ってる」
俳優の塩野瑛久が10日、東京・表参道ヒルズで開催されたJO MALONE LONDON『Fun and Games』Pop-Up Eventフォトコールに参加した。
【全身ショット】カッコイイ…レザージャケットがお似合いな塩野瑛久
ポップアップイベントは“Fun＆Games”をテーマに華やかで心弾むホリデーコレクションを体感することができる。不思議の国アリスのようなカードやチェスのオブジェが並んだファンタジックな空間に、「ワクワクするような遊び心が満載。見た目でも体験でも楽しめる」と感想を語った。
ホリデー限定商品のサンダルウッド＆スパイスド アプリコットの香りにちなみ、自分に甘かったエピソードを聞かれると、「鍛えようと決めて挑んだ作品」のため、今年の始めに契約。「頑張ってたんですけどドラマが終わって『もういいかな』と。しばらく鍛えるのをやめた」と苦笑。
「とはいえ運動したい気持ちは残っているんですけど…しばらく筋トレをしていないと筋肉痛がとてもつらくて。久しぶりの一回目を行けなくてずっと会費を払ってる」と反省。「来年はもうちょっと頑張りたいです」と語った。
12月13日から25日まで開催。
