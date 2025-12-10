“ソロ”クリスマスマーケットの思い出を明かしたINI・佐野雄大 （C）ORICON NewS inc.

　INIの佐野雄大が10日、東京・表参道ヒルズで開催されたJO MALONE LONDON『Fun and Games』Pop-Up Eventフォトコールに参加した。

　ホリデーシーズンの開催ということでクリスマスの思い出を聞かれると、佐野はクリスマスマーケットに一人で行ったエピソードを挙げ「その時にスノードームやドリームキャッチャー、クリスマス仕様のランチョンマットを買って、雑貨めぐりをしたのがめちゃくちゃ楽しかったので今年も行けたらいいな」と満喫した様子を明かす。

　ポップアップイベントは“Fun＆Games”をテーマに華やかで心弾むホリデーコレクションを体感することができる。不思議の国アリスのようなカードやチェスのオブジェが並んだファンタジックな空間に、おすすめしたい人を聞かれると「メンバーの後藤威尊くんが写真を撮ったり僕と一緒に遊んでくれる。遊びながらかわいい写真を撮れたら威尊くんにおすすめしたいです」と挙げていた。

　12月13日から25日まで開催。