お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。大物芸人について語った。

「他局なんですけど、ビジネスホテルに泊まる番組をやってて」と切り出したケンコバ。その日の宿泊先を拠点に、飲み屋街を訪れるBS朝日の人気旅番組「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に触れると、「千原兄弟」千原ジュニアは「エエわ〜、うらやましいわ〜」と本音をもらした。

同番組についてケンコバは「行ってチェックインしてサウナに入って、近くの飲み屋を見つけて飲んで、部屋に戻って寝るっていう」と解説。「ジュニアさんはうらやましいって言ってくれるし、とくに芸人の皆さんが“アレ見ちゃう”とか“結構参考にしてる”って言う人までいて、うれしいなと思ってた」と打ち明けた。

しかし「たった1人、恐怖を与えられた」とケンコバ。「こないだメーク室で東野（幸治）さんと一緒やった」と振り返り、「東野さんは鏡の前に座って、パフみたいなのでほっぺたをこうやってる。ガラス玉みたいな目で」と、頬をなでる仕草をしながら告白。ケンコバがあいさつをしたところ、東野は「ビジネスホテルのヤツ、見てるわ。楽な仕事してまんな」と感想を伝えたという。

これにケンコバは内心「実際そうなんで」と認めつつも、「いやそうなんです、アレいいんですよ〜」と返したが、東野は「ふ〜ん、コバはお笑い修羅の道を行くヤツやと思ってたけどな…落ち着いたか…」とポツリ。そのためケンコバは「“やめてくださいよ！”って鏡の後ろに回ったけど、東野さんはまっすぐ前を見て、どの角度に行っても目が合わない」と語った。

そこで仕方なく「今日お願いします」と切り上げたケンコバだったが、東野の態度を「アレは人の形をした何かですよ。怖い。モンスター」と表現。「ほんでもう、本番になったらそんなことはおくびにも出さない。怖かったです。ああいうタイプの人に会ったことなかったです、今まで」と笑いを誘っていた。