犬に毛布をかけて『いないいないばあ』をした結果…想像以上だった『愛おしい表情』に反響「ばあ！の顔最高すぎる」「こどもで可愛い」
犬といないいないばあをしたInstagramが注目されています。投稿したのは、白柴のまるくん・いちごちゃんと暮らす「柴犬 まる&いちご」さん。投稿から2万回以上再生され、「子どもでかわいい」「うれしそう！」といったコメントが寄せられています。
【動画：犬に毛布をかけて『いないいないばあ』をした結果…想像以上だった『愛おしい表情』】
「いないいないばあ！」でにっこり
登場するのは、白柴のまるくん。とある日、飼い主さんがまるくんに毛布をかけて、「いないいないばあ」をしてみることにしたんだそう。はたして、まるくんのリアクションは…？
飼い主さんはまるくんにやさしく毛布をかけ、「いないいないばあ！」と毛布を取ったんだそう。すると、まるくんは口を大きく開け、まるで笑っているかのような表情を見せたといいます。
まるくん何度やっても大喜び
いないいないばあの後、まるくんはうれしそうにじっと飼い主さんを見つめていたんだそう。まるくんの瞳はキラキラと輝いており、いないいないばあがとても楽しいことが伝わってくるようです。
もう一度、飼い主さんはまるくんに毛布をかけて、「いないいないばあ！」と声をかけたといいます。すると、まるくんはまたしても口を大きく開け、満面の笑みを見せてくれたんだとか。
いつまでも子どものようなかわいさ
まるくんは、いないいないばあの遊びがすっかり気に入った様子でした。「楽しい」と言っているかのように、目を輝かせながら飼い主さんを見つめていたんだそう。まるくんの愛らしさに、飼い主さんも夢中になってしまったとか。
いないいないばあを何度やっても、まるくんは毎回口を大きく開けて、楽しそうな表情を見せてくれたんだそう。いつまでも子どものような無邪気な反応は愛らしく、見ている人の心を癒してくれるのでした。
この投稿には「まるくん、かわいい！」「楽しいんだね～」「いつまでも子どもでいて欲しいですね」「『ばぁ』の時の顔が最高！」「リアクションがかわいい」「かわいくてずっと見ていられる」「口をちょっと開けたときの表情がかわいいです！」「一緒に遊びたくなる」といった声が寄せられています。
投稿者である、柴犬まる&いちごさんのアカウントでは、白柴のまるくん・いちごちゃんの、かわいいほっこりする動画が投稿されています。2匹の愛らしい姿を見ていると、自然と笑顔になってしまうことでしょう。
写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬 まる&いちご」さま
執筆：junjun
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。