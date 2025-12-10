ポケモンはNintendo Switch/ Nintendo Switch2ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』とNintendo Switch 2ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』、有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』についての情報と動画を公開した。

【画像】追加ストーリーやメガシンカしたポケモンなどのスクリーンショット

今回の発表された情報では、有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』が12月10日午前中に配信されるのに合わせたキャンペーンが中心となっている。

12月9日23時より、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツ配信を記念して、通常よりも身体が大きく強力なオヤブンのリザードンをプレゼントしている。

これはゲーム内で「ふしぎなおくりもの」から合言葉を入力することで受け取れるものだ。合言葉は「B1G0006」で、2026年1月19日までとなっているため、忘れずに交換したい。

合わせて、「リザードン大進撃」のイベントが各種ポケモンのメディアミックスで展開されている。

通信対戦「Z-A Battle Club」で、ランダムで対戦する「ランクバトル」でもらえる報酬として、ジュカイン、バシャーモ、ラグラージのメガストーンが順次登場することが発表された。

