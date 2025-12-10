1000円以上すると思った…♡お財布にも優しい褒められ100均食器

専門店に並んでいてもおかしくないような食器も、お手頃価格で手に入るダイソー。またしても、素敵な食器を発見しました。シンプルながら繊細なデザインの、さりげないプレート。食卓をおしゃれに演出してくれます♡デザインが上品なのでおもてなしにもぴったり。価格は、なんと330円（税込）とコスパ抜群です！

商品情報

商品名：ロアールWT 22プレート

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965211195203

繊細なデザインでチープ感なし！ダイソーで素敵なプレートを発見

最近のダイソーは食器が進化していて目が離せません！専門店に並んでいてもおかしくない食器も、どんどん登場していますよね。

今回ご紹介するのは、こちらの『ロアールWT 22プレート』という商品。シンプルながら、凝ったデザインが魅力のプレートです。

使いやすいサイズ感と、デザインが気に入って購入してみました。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

繊細な柄があしらわれた、おしゃれでさりげないプレートです。

食卓に馴染みやすい雰囲気で、テーブルコーディネートも楽しみやすいです。

チープ感がなく、デザインがとても上品なので、来客時のおもてなしにもおすすめです！

シンプルで鮮やかな食材が映える♡模様が華やかで寂しく見えない！

早速、鮭のアクアパッツァを作って盛り付けてみました。白いプレートなので鮮やかな食材が良く映えます！

どんなメニューにも合わせやすい白いプレートですが、凹凸模様が華やかで寂しく見えません。

ただ、凹凸に汚れが溜まりやすいので、食べた後はすぐに洗うように心がけています。

こういった高級感のあるプレートは安くても1,000円以上してもおかしくありません。

ですが、330円（税込）とお手頃価格！複数枚揃えやすく、お財布に優しいですよ。

シンプルでも繊細なデザインのプレートがお好みの方、プチプラでもチープ感がないものをお探しの方にぴったりです！

ダイソーの『ロアールWT 22プレート』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。