1000円以上すると思った…♡お財布にも優しい褒められ100均食器
専門店に並んでいてもおかしくないような食器も、お手頃価格で手に入るダイソー。またしても、素敵な食器を発見しました。シンプルながら繊細なデザインの、さりげないプレート。食卓をおしゃれに演出してくれます♡デザインが上品なのでおもてなしにもぴったり。価格は、なんと330円（税込）とコスパ抜群です！
繊細なデザインでチープ感なし！ダイソーで素敵なプレートを発見
最近のダイソーは食器が進化していて目が離せません！専門店に並んでいてもおかしくない食器も、どんどん登場していますよね。
今回ご紹介するのは、こちらの『ロアールWT 22プレート』という商品。シンプルながら、凝ったデザインが魅力のプレートです。
使いやすいサイズ感と、デザインが気に入って購入してみました。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
繊細な柄があしらわれた、おしゃれでさりげないプレートです。
食卓に馴染みやすい雰囲気で、テーブルコーディネートも楽しみやすいです。
チープ感がなく、デザインがとても上品なので、来客時のおもてなしにもおすすめです！
シンプルで鮮やかな食材が映える♡模様が華やかで寂しく見えない！
早速、鮭のアクアパッツァを作って盛り付けてみました。白いプレートなので鮮やかな食材が良く映えます！
どんなメニューにも合わせやすい白いプレートですが、凹凸模様が華やかで寂しく見えません。
ただ、凹凸に汚れが溜まりやすいので、食べた後はすぐに洗うように心がけています。
こういった高級感のあるプレートは安くても1,000円以上してもおかしくありません。
ですが、330円（税込）とお手頃価格！複数枚揃えやすく、お財布に優しいですよ。
シンプルでも繊細なデザインのプレートがお好みの方、プチプラでもチープ感がないものをお探しの方にぴったりです！
ダイソーの『ロアールWT 22プレート』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。