悩んでる人100均のコレ使ってみて！ごちゃつきを即スッキリ♡デスク整理の必須アイテム
商品情報
商品名：ケーブルホルダー（バータイプ4）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480611259
ごちゃごちゃ配線をスッキリ整理！ダイソーの『ケーブルホルダー（バータイプ4）』
仕事のため、パソコンで作業を始めようとすると、充電ケーブルが机の裏に落ちていて、探すところからスタート…。せっかく気合を入れたのに、なんともやる気をそがれます。
そんな小さなストレスを解消したくて、ダイソーで購入したのが『ケーブルホルダー（バータイプ4）』。筆者が訪れた店舗では電気小物売り場に並んでいました。
粘着式のケーブルホルダーで、4本のケーブルをまとめて収納できる仕様です。
指1本分ほどの控えめなサイズ感で、これはデスク周りに馴染みそうだと手に取りました。
取り付け方法は、裏面のはく離紙をはがし、油分やホコリをふき取った平らな面にそのまま貼り付けるだけ。跡が残っても問題ない場所に設置するのが安心です。
収納部には両サイドからケーブルを支える爪がついています。
ケーブルをしっかりホールドしてくれるので、何かの拍子で外れたり、滑り落ちにくいです。
柔らかなゴム素材で、ケーブルを押し込むと爪が少し広がる感覚。固すぎず、でも抜けやすくもない絶妙な加減で、ケーブルがするっと収まります。
ケーブル迷子を防げて作業効率がアップ！
バータイプなので横一列に並ぶ形になり、充電ステーションのそばに置けば、使いたいケーブルが一目で分かります。
差したままにしておいてもケーブルが床へ滑り落ちないため、「充電ケーブル、どこいった？」と探す手間が激減しました。
使い終わったケーブルを戻す場所が決まったことで、自然と散らかりにくくなり、デスク周りをスッキリ整頓することに成功！作業効率がアップして、仕事や趣味の時間も快適です♪
今回はダイソーの『ケーブルホルダー（バータイプ4）』をご紹介しました。横幅がコンパクトなおかげで、PC脇や棚の端などちょっとしたスペースに貼りやすいのが便利。
リビングの充電コーナー、ベッドサイドなど、家のあちこちで活躍してくれそうなので、もう何個か買い足そうかなと思っています！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。