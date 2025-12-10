悩んでる人100均のコレ使ってみて！ごちゃつきを即スッキリ♡デスク整理の必須アイテム

デスク周辺のケーブルが散らかる問題には、ダイソーの貼って使う小さなホルダーがおすすめです！細身で主張しないデザインで、爪でキャッチする構造でコードが抜けにくく、必要な時にすぐ手に取れるのが嬉しいところ。パソコン脇や充電スペースに取り入れるだけでデスクが整い、作業時間が快適になる便利なツールです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ケーブルホルダー（バータイプ4）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480611259

ごちゃごちゃ配線をスッキリ整理！ダイソーの『ケーブルホルダー（バータイプ4）』

仕事のため、パソコンで作業を始めようとすると、充電ケーブルが机の裏に落ちていて、探すところからスタート…。せっかく気合を入れたのに、なんともやる気をそがれます。

そんな小さなストレスを解消したくて、ダイソーで購入したのが『ケーブルホルダー（バータイプ4）』。筆者が訪れた店舗では電気小物売り場に並んでいました。

粘着式のケーブルホルダーで、4本のケーブルをまとめて収納できる仕様です。

指1本分ほどの控えめなサイズ感で、これはデスク周りに馴染みそうだと手に取りました。

取り付け方法は、裏面のはく離紙をはがし、油分やホコリをふき取った平らな面にそのまま貼り付けるだけ。跡が残っても問題ない場所に設置するのが安心です。

収納部には両サイドからケーブルを支える爪がついています。

ケーブルをしっかりホールドしてくれるので、何かの拍子で外れたり、滑り落ちにくいです。

柔らかなゴム素材で、ケーブルを押し込むと爪が少し広がる感覚。固すぎず、でも抜けやすくもない絶妙な加減で、ケーブルがするっと収まります。

ケーブル迷子を防げて作業効率がアップ！

バータイプなので横一列に並ぶ形になり、充電ステーションのそばに置けば、使いたいケーブルが一目で分かります。

差したままにしておいてもケーブルが床へ滑り落ちないため、「充電ケーブル、どこいった？」と探す手間が激減しました。

使い終わったケーブルを戻す場所が決まったことで、自然と散らかりにくくなり、デスク周りをスッキリ整頓することに成功！作業効率がアップして、仕事や趣味の時間も快適です♪

今回はダイソーの『ケーブルホルダー（バータイプ4）』をご紹介しました。横幅がコンパクトなおかげで、PC脇や棚の端などちょっとしたスペースに貼りやすいのが便利。

リビングの充電コーナー、ベッドサイドなど、家のあちこちで活躍してくれそうなので、もう何個か買い足そうかなと思っています！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。