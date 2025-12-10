このサイズが意外と便利！デザインも可愛すぎる…♡ミニミニサイズの100均ぽち袋

ダイソーで見つけた、超ミニサイズのぽち袋。紙幣を入れるにはやや小さいですが、硬貨や小物を入れるのにちょうどいいと思って購入したところ、想像以上に便利でした！なんといってもデザインが可愛くて、紙質も良く高級感たっぷり♡ちょっとしたお小遣い、飲み物代、駐車場代などをさりげなく渡せて役立ちますよ。

商品情報

商品名：ぽち袋（豆ぽち、はな）

価格：￥110（税込）

入り数：6枚（3柄×各2枚）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480901480

商品名：ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）

価格：￥110（税込）

入り数：（3柄×各2枚）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480901473

気を遣わせないサイズ感が良い！ダイソーでミニサイズのぽち袋を発見

ダイソーで可愛いぽち袋を文具売り場で発見しました！

豆ぽち袋なので紙幣を入れるのにはちょっと小さいですが、硬貨や小物を入れるのにちょうどいいサイズ感です。

ミニサイズな分、いろいろと使い勝手が良さそうだなと思い、気になった2種類を購入してみました。

こちらの『ぽち袋（豆ぽち、はな）』は、珍しいボタニカルテイストな花柄のぽち袋です。

3つの柄が各2枚ずつ入った計6枚セットで、価格は110円（税込）です。

ナチュラルなお花がモチーフになった、上品なデザインです。

千代紙のような紙質で、ぬくもりがあるのもお気に入り♡

高級感たっぷり！縁起物をモチーフにした豆ぽち袋も可愛すぎる♡

『ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）』は、招き猫やだるまさん、梅などの縁起物がモチーフになったぽち袋です。

こちらも3つの柄が各2枚ずつ入った計6枚セットで、110円（税込）となっています。

艶と輝きがポイントの箔押しデザインで、インパクトのある柄とともに高級感たっぷり！

色合いも、おめでたい雰囲気があります。

どちらも硬貨にぴったりなサイズですが、ボタニカル柄は縦長、縁起物柄は四角い形状なのが特徴です。

どちらも、ちょっとしたお小遣い、飲み物代、駐車場代などをさりげなく渡したいときにぴったり！

お財布に入れておけばいつでもさりげなく渡せて、相手に気を遣わせないのが良い点だと思います。

ヘアゴムや、細かい物の持ち歩きにも活躍してくれそうです！

ダイソーで『ぽち袋（豆ぽち、はな）』と『ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）』を見つけた際には、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。