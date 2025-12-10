このサイズが意外と便利！デザインも可愛すぎる…♡ミニミニサイズの100均ぽち袋
商品情報
商品名：ぽち袋（豆ぽち、はな）
価格：￥110（税込）
入り数：6枚（3柄×各2枚）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480901480
商品名：ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）
価格：￥110（税込）
入り数：（3柄×各2枚）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480901473
気を遣わせないサイズ感が良い！ダイソーでミニサイズのぽち袋を発見
ダイソーで可愛いぽち袋を文具売り場で発見しました！
豆ぽち袋なので紙幣を入れるのにはちょっと小さいですが、硬貨や小物を入れるのにちょうどいいサイズ感です。
ミニサイズな分、いろいろと使い勝手が良さそうだなと思い、気になった2種類を購入してみました。
こちらの『ぽち袋（豆ぽち、はな）』は、珍しいボタニカルテイストな花柄のぽち袋です。
3つの柄が各2枚ずつ入った計6枚セットで、価格は110円（税込）です。
ナチュラルなお花がモチーフになった、上品なデザインです。
千代紙のような紙質で、ぬくもりがあるのもお気に入り♡
高級感たっぷり！縁起物をモチーフにした豆ぽち袋も可愛すぎる♡
『ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）』は、招き猫やだるまさん、梅などの縁起物がモチーフになったぽち袋です。
こちらも3つの柄が各2枚ずつ入った計6枚セットで、110円（税込）となっています。
艶と輝きがポイントの箔押しデザインで、インパクトのある柄とともに高級感たっぷり！
色合いも、おめでたい雰囲気があります。
どちらも硬貨にぴったりなサイズですが、ボタニカル柄は縦長、縁起物柄は四角い形状なのが特徴です。
どちらも、ちょっとしたお小遣い、飲み物代、駐車場代などをさりげなく渡したいときにぴったり！
お財布に入れておけばいつでもさりげなく渡せて、相手に気を遣わせないのが良い点だと思います。
ヘアゴムや、細かい物の持ち歩きにも活躍してくれそうです！
ダイソーで『ぽち袋（豆ぽち、はな）』と『ぽち袋（豆ぽち、四角、縁起物）』を見つけた際には、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。