100均でアレそっくりな商品を発見！本家の1／4の値段で買える！コスパ抜群なアイディア文具

ダイソーをチェックしていると、とある商品にそっくりな文具を発見！クリップと付箋が一体になったアイテムで、必要なときにサッと付箋を取り出せる便利さがポイント。ノートや参考書、書類などを挟んでおくと、勉強や作業が捗ります！なんといっても、本家の商品の約1／4の値段で買える、コスパの高さが魅力的ですよ♡

商品情報

商品名：クリップ付箋（グレージュ系、2色×30枚）

価格：￥110（税込）

入り数：2色×30枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480705569

クリップと付箋が一体化！？ダイソーでユニークな文具を発見！

ユニークな文具も揃っていて、見ているだけでもワクワクするダイソー。またしても気になる商品を発見したのでご紹介します！

それが、こちらの『クリップ付箋（グレージュ系、2色×30枚）』という商品です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

クリップと付箋が一体になった、今まで100均にありそうでなかった面白いアイテムです！

透明なクリップに付箋ケースがくっついているというシンプルなものですが、使い勝手が良さそうだったので購入してみました。

ノートや参考書にクリップで挟んでおけば、いつでも付箋を使えて便利です！

しおりのように使えば、見たいページをすぐに開けるというメリットも◎

クリップは一般的な使い心地で特に変わっている部分はないですが、四角いフォルムで面積が広い分、しっかりと挟みやすいです。

書類をまとめるのにも使えるので、ペンケースに入れておくと何かと役立ちます。

ちなみに、売り場で見る限りは、今のところリフィルは販売されていないようです。

あの商品にそっくり！1枚ずつ取り出しやすい点も高評価◎

見たことがあるアイテムだなと思っていたのですが、以前文具販売店で見かけた「ミニクリップ ココフセン」という商品にそっくり！

付箋が入っているケースは、クリアファイルを折り曲げて作ったような簡易的な作りですが、1枚1枚取り出しやすい構造になっているのは高評価ポイント。

ただし、「ココフセン」と違って全体的に厚みがあるのがやや気になるところ。ですが、「ココフセン」が484円（税込）するのを考えると、ダイソーのこちらはコスパ的に満足できる範囲かなと思います！

付箋のカラーはグレージュ系で、ノートや本などあらゆるものに使いやすいです。

素材感はフィルムのようなタイプで、下の文字を隠さない透け感があり、メモ用紙や読書などに便利に利用できます。

便利でコスパ抜群な、ダイソーの『クリップ付箋（グレージュ系、2色×30枚）』。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。