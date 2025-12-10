Mame Kurogouchi、“Reflection” を映す Tokyo Look を公開 -- 撮影は細倉真弓
Mame Kurogouchi は2026年春夏コレクション “Reflection” の発売にあわせ、フォトグラファー細倉真弓と制作した最新ビジュアル「Tokyo Look」を公開しました。
Photo by Mayumi Hosokura
ブランドのアトリエが位置する世田谷区・羽根木周辺で撮影された本シリーズは、日常の景色に寄り添いながら、親密さとわずかな違和感が交差する“Reflection” の気配を静かに掬い上げます。細倉氏の軽やかな視点が、コレクションの輪郭にひとつのアクセントを添えています。
今季はブランドの象徴であるフローラルモチーフが、多様な素材と技法によって展開。立体刺繍のボマージャケット、アップリケ刺繍のスウェット、ジャカードデニム、小花柄のニットやドレスなど、ランウェイとは異なる表情を Tokyo Look の写真群が語りかけます。
以下では、ビジュアルを中心に “Reflection” の質感と広がりを紹介します。
