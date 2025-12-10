Nothing、12日にポップアップイベント開催 「Phone (3a) Community Edition」先行販売
Nothingは、「Phone (3a) Community Edition」をオフラインで初披露するポップアップイベントを12日に開催する。開始時間は19時～。場所は渋谷PARCO 10F「PBOX SHIBUYA」で行う。
「Phone (3a) Community Edition」は、Nothingがコミュニティメンバーと共に製品を作る「Community Editionプロジェクト」で製作されたスマートフォン。デザインとパッケージ、アクセサリー、壁紙とロック画面などがオリジナルの特別モデルとなる。価格は5万9800円。全世界で1000台の限定発売で、12GB＋256GBモデルが用意されている。
ポップアップイベントでは、「Phone (3a) Community Edition」が数量限定で先行発売される。また、同社の新AIプラットフォーム「Essential」が動作する「Playground（β版）」をフラッグシップモデル「Phone (3)」で体験できる。
このほか、1ユーザー1台限りで「Headphone (1)」、「Ear (3)」、「Phone (3)」も購入できる。