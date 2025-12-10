多くの官公庁、民間企業は１０日、冬のボーナス（期末・勤勉手当）の支給日を迎えた。ちょうど５７年前、師走の日本列島を震撼させた「３億円事件」が発生している。

１９６８年（昭和４３年）１２月１０日午前９時３０分ごろ、東京都府中市で雨の中、白バイ警官を装った男が「爆弾が仕掛けられている」と嘘をつき、現金輸送車を乗り逃げした「３億円事件」が発生した。奪われたのは、東京芝浦電気府中工場（当時）の従業員のボーナス、現金約２億９４３０万円。わずか数分で巨額の現金を奪い去った手口は戦後最大の未解決事件として語り継がれている。

警察白書などによると、被疑者は、白バイに似せたオートバイを使用し、輸送車の運転手に対し「支店長宅が爆破された。この車にも爆弾が仕掛けられている」と伝えた。その後、車両の床下を覗き込み、携行していた発煙筒を点火して発煙させ乗員が避難したスキに乗車して逃走。凶器を使用せず、警察官の制服などを悪用して被害者の心理的動揺を誘う「知能犯的色彩の強い強盗事件」と言われている。

事件は１９７５年に時効が成立し、犯人は闇に消えた。投入捜査員数は約１７万人で、被疑者のリストアップは約１１万人に及んだ。現場には偽装白バイ、ハンチング帽、発煙筒など多数の物品が残されており、徹底的な捜査が行われたが、被疑者特定には至らなかった。大手銀行の社史などによると、当時、給料やボーナスは「現金支給」が主流だったが、多額の現金を輸送するリスクが浮き彫りとなり、企業は相次いで銀行振込への切り替えを進めるきっかけになった。