ILLIT、新曲『NOT CUTE ANYMORE』が米ビルボードにランクイン！日韓チャートで急上昇も

ILLITの新曲『NOT CUTE ANYMORE』が、アメリカ・ビルボードをはじめとする世界の主要音楽チャートで存在感を強めている。

【写真】モカ、金髪ギャル化？別人級ビジュアル

12月9日、音楽専門メディア『ビルボード』が発表した最新チャート（12月13日付）によると、ILLITの1stシングルアルバムのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、グローバルチャート「Global Excl. U.S.（米国除く）」で69位、「Global 200」で95位にランクインした。

ILLITはデビュー曲『Magnetic』でビルボードのメインソングチャート「Hot 100」に入り、『Cherish (My Love)』『Billyeoon Goyangi （Do the Dance）』なども継続的にチャート入りさせている。

『NOT CUTE ANYMORE』は先立って、世界的ストリーミングサービスSpotifyでも人気を集め、すでに上昇ムードを示していた。同曲はリリース初週、Spotifyの「Top Song Debut」チャート（集計期間：11月28日〜30日）でアメリカ1位、グローバル2位を獲得。その後発表された最新の「Weekly Top Songs Global」（集計期間：11月28日〜12月4日）でもランキングに入った。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

日韓の音源チャートでも反応は徐々に熱を帯びている。『NOT CUTE ANYMORE』は日本のApple Music「今日のトップ100」で2日連続1位（12月7・8日付）を記録し、ヒットの兆しを見せた。またMelon「Top 100」にも100位で初登場した後、76位（12月2日）、51位（12月7日）、44位（12月8日）、34位（12月10日）と急上昇している。

中毒性のある洗練されたメロディが特徴の『NOT CUTE ANYMORE』は、とくにショートフォーム動画を利用する10〜20代の間で口コミが広がり、原曲に続き「Sped Up」バージョンも流行のように拡散している。

最近インスタグラムで使用量が急増した楽曲を選出する「リール人気急上昇オーディオ」チャートでは、「Sped Up」バージョンが3位（12月9日午後10時時点）にランクイン。また、TikTokでも「Sped Up」バージョンを使用した動画がすでに1万8000件を超えている。

なおILLITは、本日（10日）、フジテレビの音楽番組『2025 FNS歌謡祭』に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。