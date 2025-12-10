【茅乃舎】数量限定「めでた缶」華やかなキャニスター缶に 人気だしスープ全5種を詰め合わせ

「茅乃舎(かやのや)だし」など和風調味料を販売する久原本家は2026年1月1日から、店頭販売限定で「めでた缶」(税込3,240円)を発売する。

「めでた缶」は2026年の干支である「午(うま)」など、縁起の良いモチーフをあしらったキャニスター缶に、人気のだしスープ全5種が入ったセット。

〈店舗限定「めでた缶」セット内容〉

●和風･洋風･中華風だしスープ 各5本

●和風だしスープ梅 3本

●和風だしスープ抹茶 2本

●キャニスター缶 1個

「めでた缶」のキャニスター缶は、中身のスープがなくなったら保存容器としても使える。2026年の干支「午(うま)」や松竹梅などのモチーフを描いた華やかなデザインで、自宅用はもちろん、カジュアルなお年賀ギフトとしてもおすすめだという。

茅乃舎「めでた缶」

〈WEB･店舗で販売する「初春招福だし5種ギフト」も〉

なお、年末年始に向けた商品として「初春招福だし5種ギフト」(税込3,456円)も展開。通販･WEBは12月1日から販売しており、茅乃舎店舗では12月22日から販売する。

「初春招福だし5種ギフト」は、午(うま)をモチーフにした化粧箱に、5種類のだしが入っている。

【初春招福だし5種ギフト 内容】

･茅乃舎だし(8g×5袋)

･煮干しだし(8g×5袋)

･野菜だし(8g×5袋)

･めで鯛だし(8g×5袋)

･昆布だし(6g×5袋)

「初春招福だし5種ギフト」

そのほか、年末年始に向け、さまざまなギフト商品などを取りそろえる。みんなで楽しめる「福笑い」が付属する「茅乃舎だし御年賀贈答箱2026」1,890円、だし3種の詰め合わせ「心ばかり御年賀」1,566円、梅の木を描いた華やかなパッケージの「新春限定だしスープセット」1,296円、だしを味わう「年越しそば(1人前)」712円(各税込)など。

「茅乃舎だし御年賀贈答箱2026」

「心ばかり御年賀」

「新春限定だしスープセット」

「年越しそば(1人前)」