コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU 金シャオ」を2026年5月に発売する。価格は6,930円。また、「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 金シャオ アイデカールセット」も同月発売を予定し、価格は1,100円。

本商品は「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU シャオ」のカラーバリエーションキット。豪奢なゴールドアウルカラーリングと3種の新規デザインフェイスが収録されている。スキンカラーはスキンカラーEの比率を極限まで高め、まるで水着のような配色を楽しめるようカラー設計となってる。

アーマーを身に着けた「武装モード」と、アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現できる。

メインウェポンの「ゆうわくお姉さんウイング（ゴールドアウルフェザー）」は両腕や背中にセットして様々なアクションポーズを楽しめる。

また、コトブキヤ直営各店およびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると、コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」が付いてくる。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama