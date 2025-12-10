エヴァンゲリオン全網羅BD-BOX、今日発売。通常版で27500円から
1995年の「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズ放送開始から30周年を記念したBlu-ray BOX「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」が、全3形態で12月10日に発売された。価格は通常版が27,500円から。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
これまで映像商品化されていなかった劇場公開版を含むすべてのバージョンを網羅した、18枚ディスク構成の「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」が77,000円。
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
これにTVアニメ版も追加した全28枚組の「『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」が110,000円。
各作品の最新バージョンのみを収録した6枚組「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX』」が27,500円の全3形態。
3形態のうち、初回限定版2種はアクリルケース付き特別装丁仕様。Complete Blu-ray BOXには特製ブックレット(232ページ)、Full Complete Blu-ray BOXには特製ブックレット(232ページ)と、「新世紀エヴァンゲリオン」復刻ブックレット(176ページ)が付属する。
6枚組のBlu-ray BOXはトールケース、外箱付きで24ページの特製ブックレットが付属する。
また初回限定版2種には今回が初収録となる映像特典として、2012年に行なわれた展覧会「館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技」(特撮博物館)で公開された「巨神兵東京に現わる」本編映像と、メイキング映像2種などが収録される。