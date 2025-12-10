ZOZOTOWN×&TEAM！オリジナルアイテム発売決定♪12月11日から販売

ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第2弾として、&TEAMとのオリジナルアイテムが登場！12月11日(木)から12月22日(月)まで、ZOZOTOWN限定で販売されるアイテムは、リラックスと洗練が調和するスタイルを提案する12種類。個性溢れるアイテムをお見逃しなく。

&TEAM×ZOZOTOWN限定！リラックスムード漂うアイテムが登場



2025年12月11日から12月22日まで、&TEAMとZOZOTOWNのコラボレーションアイテムが限定販売されます。テーマは「自然体の魅力を感じられるひととき」。

ゆったりとしたシルエットのプルオーバーやニットベスト、ストライプシャツなど、シンプルでありながらもアクセントが効いたアイテムが揃っています。

リラックス感と洗練されたデザインが調和し、&TEAMのメンバーをイメージしたファッションが魅力的♪

オオカミのシルエットが特徴的！注目のアイテムをチェック



コレクションの中でも特に注目したいのは、オオカミのシルエットが印象的な「キーチャーム」。&TEAMの魅力が詰まったデザインで、シンプルながらもコーディネートのアクセントとして活躍します。

その他、カジュアルなコーディネートにぴったりな「CORDUROY CAP」や「TOTE BAG」など、日常使いにも重宝するアイテムが豊富。

これらのアイテムは、&TEAMの個性をファッションで表現するためにぴったりです♡

12月11日から！限定アイテムを見逃すな



&TEAMとのコラボアイテムは、ZOZOTOWN限定で12月11日正午から販売開始！12月22日までの期間限定販売で、人気アイテムは早期に完売する可能性もあるため、早めのチェックがオススメです。

商品の購入には、特設ページにアクセスし、好きなアイテムを選ぶだけ。

さらに、公式Xアカウントをフォローし、「#andTEAM_ZOZOTOWN」をつけて投稿すれば、オリジナルポストカードセットが抽選で当たるチャンスも♪

特別なアイテムを手に入れて、&TEAMとのつながりを深めて♪

&TEAMの特別コレクションを手に入れよう♪



&TEAMの魅力が詰まったZOZOTOWN限定コレクションは、12月11日から販売開始！

リラックスしたムードが漂うシンプルでありながら個性豊かなアイテムが揃い、ファッションと音楽が融合した特別なラインナップです。

オオカミのシルエットが特徴的なキーチャームや、日常使いしやすいTシャツやキャップなど、どれも&TEAMファン必見のアイテムばかり！ぜひ、この機会をお見逃しなく♡