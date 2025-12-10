あなたの周りに「なぜかみんなが話したがる人」はいませんか？ 口下手な営業、本音を引き出す上司、頼られる先輩、話を聴いてもらいたくなる友人…。彼らに共通するのは、話術ではなく「聴く力」かもしれません。《うまく聴けるはあなたの武器になる！》8000人以上の話を聴いてきた心理カウンセラーの山根洋士さんは、「聴く技術」を磨けば誰でもコミュニケーション上手になれると断言します。山根さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』より、すぐに使えるヒントを一部抜粋して紹介します。

【書影】「聴く技術」を養えばコミュニケーションはうまくいく！心理カウンセラー・山根洋士さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』

* * * * * * *

「聴く」と相手が変わる

聴くことが大事とはよく言われますが、実際にちゃんと聴くとどんな効果があるのでしょうか。

この記事では心理カウンセラーの聴く技術をひもといていきます。でもその前に、あなたが「聴ける人」になることがいかに大切かを知っていただきたいと思います。

では、こんな話から始めましょう。

ソリの合わない上司がいて、ことあるごとに意見がぶつかっていたんです。

別に嫌いなわけじゃありません。でも、納得できないことは何度も説明しますよね。ときには口論になることもありました。

どれだけ丁寧に説明したつもりでも「いや」「でも」の応酬。

次はどう話そうかと考えているうちに疲れてしまって。一度、相手の話を黙って聴いてみたんです。

すると驚きました！

「聴く」を意識するだけで変わったこと

次第に上司が穏やかになる。どんどん口調が柔らかくなる。

おまけに「そうか」「たしかに」などと一人で納得し始めて、ついには「俺も間違っていた」「お前の言うこともわかる」と勝手に反省まで始めました。

最後は「話せてよかった。ありがとう」って……。

あんなに必死に説明してもダメだったのに、不思議と問題が解決したんです。

どうですか？

無理して相手を好きになるわけでも、我慢して話を合わせるわけでも、必死に相手を説得するわけでもありません。

「聴く」を意識するだけで、状況が一変したわけです。

しかもこれは聴く技術でいえば、ほんの序の口。この記事で紹介する「受容・共感・自己一致」をベースにした聴き方を使えば、あなたの抱えている悩みも解決できるかもしれません。

生活のいたるところに「聴く」チャンスがある

ここで思い返してみてください。

今日、あなたは誰と会話をしましたか？そして「よし、ここは聴くことに徹してみよう」と決めて、聴いてみた瞬間があったでしょうか。

あなたの生活のいたるところに、もっと「聴く」チャンスがあります。

・営業先で顧客の話を聴く

・上司、あるいは部下の話を聴く

・家族の話を聴く

・恋人や友達の話を聴く

こんなシーンで、もし何かうまくいっていないのだとしたら、「聴くスイッチ」を入れるだけで劇的に事態が好転する可能性があります。

あなたが「聴く」ことで、テコでも動かなかった相手が動き出したり、かたくなだった心が開かれたり、誰かの悩みがすっきりしたりすることがあるのです。

「あまり話さないこと」が第一歩

実はこれは、話を聴くプロである心理カウンセラーがやっていることと、とてもよく似ています。

カウンセラーの「聴く技術」も、根っこにあるのは、まず黙って相手の話を聴くことです。

先ほどのエピソードを心理学（心理療法）的に説明するならば、徹底して聴くことで上司は「受容」と「共感」を感じられて、自然と考えが整理されて上司の中で「自己一致」が起こり、発言や行動が変わったのです。

この記事では、これから、話を聴くときの準備から、考え方、具体的な話のつなぎ方、質問の仕方などを解説していきます。

いきなり全部をマスターするのはたいへんですから、少しずつ「聴く」ことの意味を感じながら身につけていきましょう。

まずは、「あまり話さないこと」を実践してみることをおすすめします。

それだけで何かが起こることもあるでしょう。

一方で、話さないで聴くのに徹することが意外と難しいと感じることも、あると思います。お互いに黙ってしまって不安になるかもしれません。

そんなときに役立つのが、この記事で紹介する聴く技術です。

口下手でも売れる営業はうまく聴いている

家電製品を買ったり、保険を検討したりするとき、どれも似たような価格や機能で迷うことがあります。

レビューや口コミを見たりして散々悩むものの、結局は「どれでもいいか」と思ってしまったり。

そんなときに購入の決め手になるのは、意外と「誰から買うか」ではないでしょうか。

営業や販売の仕事で成果を出せる人には、2つのタイプがあると思います。

1つは、圧倒的な知識と経験と話術で、説得して売る人。

もう1つは、相手と関係をうまく築いて、納得して買ってもらえる人。

どちらのタイプも自分の武器を活かして結果を出しているのですが、誰にでもマネがしやすいのは後者です。

あなたも、こんな人に覚えはないでしょうか？

どちらかというと口下手で、積極的にしゃべるタイプではないのに、人に好かれたり、営業成績がよかったりする人。こういう人は話の聴き方が上手です。

あの手この手で商品やサービスのよさをいくら伝えたとしても、相手にニーズがなければ徒労に終わります。

その点、聴くことがうまい人はスルスルと相手の悩みを引き出します。

話術を磨くよりも話の聴き方を変えるほうが、トライしやすいはずです。



聴くことが上手い営業（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

聴く技術は誰でも身につけられる

「何でも話してもらえる人」は何をしているのか。

その秘密を心理カウンセラー的にひもとくと、「受容・共感・自己一致」を相手に提供していることがわかります。

先ほどの営業の例でいうと、ただ相手の言いなりになっているだけでは、成果は出せません。

まず相手を受け入れて、共感して、心を開いてもらう。その上で、相手が「自分はこう思っていたんだ」「自分に必要なことはこれなんだ」と、自己解決まで促すこと。

それが心理カウンセラーの聴く技術です。

生来の性格などで自然とできている人もいますが、たとえ口下手でも、内向的な性格でも、上手な話の聴き方は技術的に身につけられます。

むしろ積極的に話をしなくても相手との関係を構築できるので、もしあなたが人付き合いが苦手だとしても安心してください。

※本稿は『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』（アスコム）の一部を再編集したものです。