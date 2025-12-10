３年前に軽度認知障害（MCI）と診断され、Uターンに向けて努力を続ける俳優・山本學さん。2度のがんを経験し、少しずつできないことが増えていく中、「それでも【今日を生ききる】」という思いを胸に一人暮らしを続けています。そこで山本さんが認知症専門医・朝田隆医師との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】88歳俳優・山本學さんが語る「食事・病気・終活・日々のこと」。認知症専門医・朝田隆先生との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』

* * * * * * *

孤立と老いが孤独感に拍車をかける「老の悪循環」を避けるには

【山本】：僕は役者を仕事にしているから、定年がないんです。

でも、定年を迎えた友人や知人が増えてくると、「まだ働けるのに、年齢で仕事を打ち切られて、どうやって生きていくんだろう」って考えることがありましてね。

【朝田】：「どうやって」、というのは仕事のことですか？

【山本】：いや、仕事のない孤独感というか、虚脱感です。

生活の中心にあった仕事の場がなくなる。ともに取り組んでいた、戦っていたと言ってもいいのかな、そういう同僚や関係者との人間関係もパタリと消えてしまう。そのときに感じる孤独感を、どうやって解消しているんだろう、と考えてしまってね。

僕ら役者は、仕事のないときはジタバタせずにじーっと待っていろというのが常識で、まあ暇なんですね。

【朝田】：定年で仕事と、そこにまつわる人間関係がいきなりなくなってしまう。やるべきこと、話すべき相手もいなくなり、誰でも少なからず孤立し、孤独になりますが、普段はそれに気づかない。

ところが、ふとした瞬間に孤独感が湧いてくる。

そうなると、文字どおりの孤立が孤独感に拍車をかけてしまう。そういうときにどう対処しているか、ということですね。

【山本】：そういうことです。「自分だったら何をしているんだろう？」と。

認知症の進行につながる、老齢期の孤独

【朝田】：おっしゃることは、実は深刻な問題なんです。

老齢期の孤独は、うつなどの精神的な不調の引き金となり、認知症の進行にダイレクトにつながってしまいます。

だから、高齢者だけでなく、誰もが孤独にならないよう2018年にイギリスで「孤独担当大臣」ができました。あまり知られていないけど、実は2021年に日本でも同じようなものができたくらい大切なことなんです。

【山本】：やはりそうなんですね。若いときに世の中に順応しきれず、逃げ出して孤独になるのとは、また違うんですね。

【朝田】：自分から逃げちゃうのと、時期がきたからといっていきなり「はぎ取られてしまう」のとでは、まったくの別物です。

どちらも心の準備をする時間があるようでいて、実は覚悟もできていない。その点は似ているかもしれませんが。

【山本】：そうですね。だから僕は、友達によく聞くんですよ。「君、今日奥さんと話した？ 子どもと話した？」と。

そうすると、「話が合わないよ」とか、「話はしてるけど、すぐに反論したくなる」、って言うんです。

奥さんが、「今日は友達とこんな話をしてね」と言っても、そんなくだらん話をしていて何が楽しいんだってそう思うだけじゃなくて、実際に言ってしまうらしい。

実に無神経なことです。相手への思いやりが持てなくなったら、孤独というやつがすぐに擦り寄ってくるんですから。

相手の立場になって話を聞くことができない年寄りに、友達はできません。



『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』（著：山本學・朝田隆／アスコム）

人との付き合い方を工夫しないと、生きにくくなる

【朝田】：キャッチボールと同じで、自分がいい球を投げなくては、向こうからもいい球は返ってきません。相手の立場や気持ちを慮おもんぱかることをしなければ、意味のある会話や良いコミュニケーションは成り立ちませんね。

【山本】：ただ、年寄りになると、いい球を投げるエネルギーがなくなります。他人と話をするのもいいんだけど、まずは一番近くにいる奥さんなり、子どもさんなりが、何に関心を持ち、何を面白いと思っているのか、そこに興味を持たないと、家族の信頼も生まれません。

仕事が忙しくて面白かった頃、家族のちょっとした想いや考えをちゃんと聞く機会があったかどうか。あったとしても、右から左へ聞き流していたんじゃないか。そう自問することも必要でしょう。

じいさんは余計者ですから、若者との付き合い方を工夫して生きることも大切です。工夫しなくては生きにくくなると覚悟をすることです。

引退したら、家族との人間関係を老後に向けて再構築

【朝田】：おっしゃるとおりです。

仕事を引退したら、まず一番近くにいる家族との人間関係を老後に向けて再構築し、工夫していくことが大切なんですね。

それまで不在だった時間を家で過ごすようになると、今まではなかった会話や作業を家族と分かち合うことになります。ここで関係を探るのが一番の基本なんですが、「面倒くさい」「照れくさい」と言い訳して、つい今までどおりやり過ごそうとする。

そして、本来なら最も安心できるはずの家庭の中で、かえって孤立してしまう。

【山本】：自分が孤独感に苛まれているのだったら、自分でその孤独を解消するための工夫をしなくちゃいけないんですよ。

努力も大切ですが、工夫がないと、仕事でも新しい局面に対応できないでしょう？老後はそういうものと覚悟することです。

※本稿は『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』（アスコム）の一部を再編集したものです。